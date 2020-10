Nelu Tataru: Aceasta pandemie nu se transeaza in spitale. Respectarea normelor va duce la scaderea numarului de cazuri

"Adaptam numarul de paturi (la ATI - n.r.) pentru a face acea alternativa in care sa avem si rezerve (...), dar speram sa nu ajungem la folosirea acestor paturi. Aceasta pandemie nu se transeaza in spitale. Noi ca sistem medical suntem cei care extindem numarul de paturi, suplimentam spitale modulare, facem rezerve in spitalele non-COVID, dar sa ne gandim ca avem un personal care de sapte-opt luni este in prima linie. (...) Respectarea normelor va duce la o scadere a transmiterii in comunitate si efectiv a numarului de cazuri noi", a declarat ministrul Sanatatii, in timpul unei vizite la Iasi.El a adaugat ca "este un singur teren" in care are loc lupta cu noul coronavirus "Luptam nu cu o minge, cu un virus, nu il da nimeni dintr-o parte in alta, merge el si nu raspunde la niciun fluier de arbitru. Haideti sa intelegem ca noi facem toti zid in fata acestui virus, iar cei din acest zid care sunt loviti sunt primiti de sistemul medical", a mai spus Nelu Tataru.