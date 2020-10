Nelu Tataru anunta noua procedura medicala in cazul persoanelor asimptomatice si a celor simptomatice- fara comorbiditati, care vor fi supravegheate de medicul de familie

Nelu Tataru a precizat la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca in prezent bolnavii asimptomatici merg si aglomereaza spitalele, dar ca procedura internarilor in cazul bolnavilor de COVID va fi reanalizata."Asimptomaticii dupa ce primesc rezultatul testului trebuie sa anunte medicul de familie, DSP sau sa mearga cu ambulanta la un spital de boli infectioase. In acest moment un asimptomatic merge si aglomereaza tot ce inseamna primirile urgente Vom face o evaluare saptamana viitoare si chiar luni vom avea aceasta intalnire pentru a da o noua directie. Asimptomaticii vor fi evaluati la domiciliu si programati pentru investigatiile paraclinicice. Simptomaticii cu comorbiditati vor ramane pe internare in continuare.Simptomaticii fara comorbiditati vor primi un tratament, vor fi evaluati si vor merge la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie", a afirmat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.El a spus ca este pregatita o colaborare in acest sens cu medicii de familie."Avem pregatita o colaborare cu medicii de familie atat prin contracte suplimentare cu Casa de Asigurari pentru monitorizare in care vor primi 30 de puncte pentru fiecare caz, precum si posibilitatea de prestari servicii pe care o vor avea cu directiile de sanatate", a mai spus ministrul Nelu Tataru.