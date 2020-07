Nelu Tataru: "Avem un numar scazut de locuri la terapie intensiva in Bucuresti"

Ministrul Sanatatii a atras atentia asupra faptului ca regulile se respecta doar partial: "Daca am recomandat pastrarea unor reguli, am tot obserat ca se respectat tot mai putin. Atat partea medicala, cat si partea de populatie au tendinta de a mentine doar partial restrictiile. Avem un numar scazut de locuri in ATI in Bucuresti. Putem gestiona acest numar de cazuri, dar haideti sa mentinem acele reguli de distantare fizica. A fost 1 iulie, trebuiau sa existe masuri de relaxare, le-am amanat", a declarat Nelu Tataru.Nelu Tataru a declarat ca rata de transmitere s-a dublat, comparativ cu trei saptamani in urma: "tot ce inseamna critetiu epidemiologic ne indica ca masurile de izolare intr-o prima faza pana in 14 zile sunt cele care au dus la rzultatele pe care le-am avut. Daca acum trei saptamani aveam acea rata de transimisie 0,6-0,7, astazi mergem spre o rata de transmitere de 1,4", a mai spus Ministrul Sanatatii.