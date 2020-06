Nelu Tataru: Azi vom avea un numar mai crescut de cazuri de COVID-19

Ziare.

"Azi din pacate vom avea un numar mai crescut de cazuri decat de obicei, dar sper sa ne putem reveni, zilelle urmatoare", a declarat Nelu Tataru la Targu Jiu. Oficialul a transmis ca autoritatile gestioneaza epidemia, in acest moment, insa a facut apel la romani sa respecte masurile de protectie, pentru ca "nu avem un virus stabil, are mutatii".Despre masurile de relaxare care ar umra sa intre in vigiare la 1 iulie, ministrul Tataru a transmis: "Pregatim pentru 1 iulie alt set de masuri de relaxare. Sper ca evolutia sa ne permita. (...) Daca vor fi restrictii, vor fi punctuale". El a mai precizat ca odata cu noile masuri de relaxare, vor fi si restrictii in zonele cu focare.Tataru a mai spus a sustinut ca spitalele sunt deschide pentru toti pacientii, de la incheierea starii de urgenta.Stire in curs de actualizare