Nelu Tataru: Daca nu vom incetini transmiterea comunitara, putem ajunge la mai mult de 2800 de cazuri pe zi, iar corpul medical va fi colmatat

"A doua jumatate a lunii august este cea care ne va da efectiv si evolutia... Trebuie sa vedem evolutia de atunci. Noi avem scenarii care pot fi aplicate in functie de evolutia de atunci. Nu putem sti care este evolutia de atunci. O previzionam in contextul in care daca toata lumea ar respecta regulile, ar trebui sa avem o saptamana in care sa stabilizam.Noi trebuie sa adaptam suplimentand cu obligativitatea mastii si a dezinfectantului, precum si observarea inclusiv in pauzele dintre ore, precum si in curtea scolilor, acolo unde este aglomeratie", a spus Nelu Tataru, intr-o discutie cu jurnalistii.Deasemenea, ministrul a atras atentia asupra pericolului iminent ca spitalele sa nu mai poata gestiona epidemia de coronavirus, daca oamenii nu respecta regulile de impiedicare a raspandirii virusului."Previziuni pot fi multe, in contextul in care nimeni din tara asta nu respecta niste reguli si nu vom incetini acea transmitere comunitara, putem ajunge si la mai multe cazuri. Eu sper ca toti am inteles ce inseamna acest moment, sper ca toti am inteles ca a fost si o perioada in care a fost ratacirea unora dintre noi, care am bagatelizat tot ce a insemnat aceasta pandemie. (...) a spus Nelu Tataru, intr-o discutie cu jurnalistii. nu se transeaza in spital.", a adaugat ministrul.