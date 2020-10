Nelu Tataru: De saptamana viitoare, cazurile usoare si medii de infectari cu COVID-19, precum si cele asimptomatice, vor putea ramane acasa

"Avem in pregatire o ordonanta de urgenta pentru cazurile medii si usoare de boala, asimptomatice, sa ramana la domiciliu, sub supravegherea si monitorizarea medicului de familie, urmand ca mijloacele de transport de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta sa-i ia programat pentru investigatiile suplimentare paraclinice. In momentul in care apare simptomatologia, ei sunt dusi si internati in unitatile spitalicesti", a afirmat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a mai precizat ca medicii de familie, prin contracte separate, suplimentare, cu Casa de Asigurari de Sanatate pot face monitorizarea prin telemedicina sau pot presta servicii medicale la Directia de Sanatate Publica pentru anchete epidemiologice.Citeste si: