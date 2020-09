Nelu Tataru, despre varianta de a renunta la masca obligatorie in scoli. "Nu facem experimente"

"Noi nu am discutat de curaj, am discutat de precautii. In conditiile in care vom vedea ca avem o transmitere comunitara scazuta, ca avem toate conditiile incat sa putem avea si distantare, in care putem sa fim siguri ca se respecta regulile de igiena, in care sa putem fi siguri ca exista si dezinfectantul, in care putem fi siguri ca cineva urmareste aceste activitati, ne gandim. Dar, in acest moment, nu suntem in situatia sa putem lasa libertatea (...). Nu. Sunt niste reguli pe care trebuie sa le mentinem: masca, distantarea, dezinfectantul. Haideti sa pastram aceste reguli. Cred ca nimeni nu este pregatit sa faca experimente cu copiii si cu profesorii", a spus Tataru la Digi 24, citat de Agerpres.Nelu Tataru, care a fost intrebat daca ar avea curajul sa lase scolilor deciziile privind purtarea mastii sau cantatul la orele de muzica, precum in landul Baden-Wurttemberg din Germania, a afirmat ca, pana acum, la noi in tara, respectarea regulilor a dus la "rezultate bune si ne ajuta sa trecem peste acest moment pandemic"."Ma repet. Nu facem experimente. Ne-am asumat ca minister, ca guvern, ca administratie sa trecem de aceasta pandemie si sa trecem cu cat mai putine imbolnaviri si cu cat mai putine victime . Nu stiu daca cineva isi poate permite - Guvernul Romaniei nu - sa faca experimente in acest moment. In acest moment avem niste reguli impuse de Institutul National de Sanatate Publica, niste ordine comune Ministerul Educatiei - Ministerul Sanatatii pe care toti intr-un parteneriat suntem obligati sa le respectam", a spus ministrul.Tataru considera ca scolile amintite "au un anumit standard" si pledeaza pentru purtarea mastii si in exterior "cand avem grupuri si avem aglomerari umane"."Eu am vazut acele scoli. Sunt scoli care au un anumit standard. Mentin si cubajul, mentin si distanta si atunci pot incerca si distanta. Au clase mari, au o distantare care le permite sa nu poarte acea masca in timpul orelor. Acea masca o vor purta la iesirea in pauza, pe culoare, la iesirea in curtea interioara, acolo unde se formeaza acele aglomerari. (...) Si noi si celelalte tari explicam foarte clar in ce masura se poate sta fara o masca. La inceput era in exterior. Dar atunci cand avem grupuri si avem aglomerari umane si in exterior, purtam o masca. Acolo unde nu putem respecta o distantare fizica, purtam o masca", a declarat ministrul Sanatatii.