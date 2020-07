Nelu Tataru, despre medicul de la DSP Bucuresti infectat cu COVID-19: De vineri se simtea rau. Contactii directi sunt in izolare

"In legatura cu DSP Bucuresti, ca o prima concluzie, e necesara o evaluare la nivelul tuturor DSP-urilor, a tot ce inseamna evaluarea pacientilor care in cele doua saptamani de vid legislativ nu s-au regasit internati sau nu s-au regasit sub controlul unui medic, precum si anchetele epidemiologice in desfasurare. Aici, din ce am putut sa vad, sunt 70 de lucratori din 250 cat are DSP Bucuresti. (...) O doamna doctor depistata pozitiv a avut cinci contacti directi, toti sunt in izolare in acest moment si sunt 14 care s-au autodenuntat ca si contacti directi, urmand ca astazi sa fie testati fiecare dintre ei", a spus Nelu Tataru.El a mentionat ca medicul in cauza a anuntat luni ca este pozitiv la testul COVID."De vineri se simtea rau si a stat acasa pana luni. Urmeaza ca in zilele urmatoare sa ajunga aici si o echipa de la Ministerul Sanatatii care sa evalueze toata aceasta ancheta si contextul in care s-a desfasurat ancheta'', a aratat Tataru.In ceea ce priveste cazurile de COVID aparute la un camin de batrani din sectorul 1 din Bucuresti, Nelu Tataru a declarat ca a cerut o reevaluare a situatiei.''Am fost si eu astazi la caminul din sectorul 1, acolo sunt testati in acest moment toti. (...) Ieri au fost 3 care au acuzat simptome, au fost la spital, doi s-au reintors, in acest moment toti sunt testati", a mentionat Nelu Tataru.Intrebat de jurnalisti daca testarea DSP la 7 zile de la aparitia primului caz e normala, Nelu Tataru a precizat ca e un moment la care testul poate fi concludent."In primele 2-3 zile nu avem un test concludent. Testele negative pot fi pozitive peste 2 zile, orice testare e o stare de fapt, sa o facem in momentul cand e cel mai probabil sa o facem corect! In conditiile in care avem un asimptomatic pana in a cincea, a sasea zi, atunci facem acea testare in caminul de batrani sau la persoana varstnica care a fost un posibil contact. (...) Se face o testare pe luna la fiecare din acesti batrani. In conditiile in care apar simptomatologii, se repeta acea testare, la personalul medical testarea se face de doua ori pe luna. La pacientii varstnici care sunt institutionalizati in aceste institutii se face ori de cate ori e nevoie, cand prezinta simptomatologie", a mentionat ministrul Sanatatii.Totodata, referitor la sectia de ATI a Institutului "Matei Bals" despre care Societatea Romana de Anestezie si Terapie Intensiva afirma ca ar fi condusa ilegal, Nelu Tataru a raspuns ca se va trimite o echipa de control."Am si solicitat dimineata ca Inspectia Sanitara si Corpul de control sa mearga sa vada daca se confirma acest lucru si in ce masura cineva care este de specialitate boli infectioase poate conduce o sectie de terapie intensiva", a anuntat Nelu Tataru.Intrebat de presa ce spitale vor fi eliberate pentru a se face loc pacientilor cu COVID, el a mentionat Spitalul Witting, Spitalul Judetean Ilfov, Centrul de Expertiza, care are 50 de paturi."Avem acest spital modular din Pipera pe care in prima faza il vom eficientiza - 100 de paturi, urmand sa ajungem si la cele 500 de paturi, astazi s-a marit capacitatea la Victor Babes cu inca 30 de locuri, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa putem eficientiza si alte structuri", a spus Nelu Tataru.El a precizat ca, in urma evaluarilor privind Spitalul Judetean Ilfov, Spitalul Witting, Centrul de Expertiza, spitalul modular din Pipera, in total ar fi 1.221 de paturi pentru necesarul Bucurestiului.