Nelu Tataru exclude un lockdown national: "Daca impunem restrictii, le impunem la nivel local"

"E din ce in ce mai grava situatia in toata tara si in toata Europa. Vedem ca avem cazuri, se merge la 50.000 pe zi in Franta, la 26.000 in Marea Britanie, 21.000 in Italia, 20.000 in Spania. Sunt evolutii ale unui val doi, pe care noi il lipim de valul intai de la noi. Haideti sa nu ne gandim atat de departe la sarbatori, sa ne gandim la urmatoarea saptamana. Dupa cum stiti, noi evaluam fiecare localitate in parte. Daca impunem restrictii, le impunem la nivel local. Avem acea evaluare de 48 de ore dupa informatia primita de DSP la 24 de ore, in care autoritatile locale sunt cele care gestioneaza evolutia pe cele 48, impunand restrictii. Vom avea sedinte maine seara la Comitetul National pentru coordonarea interventiei, in care vom impune si restrictii suplimentare, adaptate in functie de indice la nivelul fiecarui judet si al fiecarei localitati", a subliniat Tataru.Referitor la situatia spitalului modular de la Iasi, unde au existat o serie de disfunctionalitati, ministrul a afirmat ca incepand de saptamana viitoare va fi adus oxigen suplimentar, care va completa necesarul pentru 20 de paturi de terapie intensiva, urmand ca in zece zile sa poata fi functionale cele 48 de paturi.Nelu Tataru a vorbit si despre gasirea de solutii pentru decongestionarea unitatilor de primiri urgente din anumite spitale , unde cadrele medicale au spus ca nu mai fac fata la volumul mare de pacienti, afirmand in acest context ca se va apela la metoda testarilor rapide."Ne-am gandit la decongestionarea acestor unitati de primire urgente prin acele teste rapide de antigen care de saptamana viitoare vor fi 43.000, urmand ca saptamana care urmeaza sa avem un milion de teste. Cazurile aflate in izolare in aceste unitati de primire urgente vor fi diagnosticate rapid, pozitiv sau negativ, si atunci vor merge in locatiile specifice", a precizat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a mentionat ca diferentele mari de infectari intre zonele tarii nu au legatura cu numarul de teste."Tin efectiv de transmiterea comunitara. Indiferent cate teste vom face, vom vedea ca prezenta in unitatile de primiri urgente, prezenta in terapiile intensive, prezenta in sectiile de boli infectioase vor fi aceleasi. Aceste cazuri se prezinta la unitatile de primiri urgente testate sau netestate. Unitatile de primire sunt cele care trebuie sa gestioneze rapid aceste incertitudini", a explicat ministrul.Nelu Tataru a fost prezent, sambata, la Vaslui, la o intalnire cu conducerea prefecturii si conducerea DSP, prilej cu care a facut o evaluare a situatiei infectarilor si a capacitatii de tratare la nivelul judetului Vaslui, dar si a situatiei privind capacitatea de extensie pe paturi de terapie intensiva.In prezent, la spitalul suport COVID-19 din Barlad sunt 20 de paturi, iar capacitatea de extensie este de inca 30 de paturi. Capacitate de tratare exista, potrivit ministrului, si la nivelul municipiului Vaslui, prin Spitalul Judetean de Urgenta, iar in rezerva ramane Spitalul municipal Husi, care va putea primi bolnavi infectati cu noul coronavirus pe Sectia ATI, daca situatia o va impune.