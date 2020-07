Nelu Tataru, dupa o vizita neanuntata la Spitalul Braila: Singura problema este partea umana

Vizita la Braila a venit dupa ce, cu doua ore inainte vizitase Spitalul Judetean din Galati "Este o perioada in care evolutia pandemiei face ca evaluarea spitalelor sa fie in topul actiunilor. Am fost dimineata la Galati, acolo este un focar la nivelul unitatii sanitare, am evaluat situatia, am avut discutii, recomandari, vor urma si alte evaluari ale spitalului din Galati.Am venit apoi la Braila, mai ales ca aici, in ultimele doua saptamani, din cele 301 cazuri existente, sunt 120. Astazi, la Braila, am gasit o unitate de primiri urgente pregatita pentru pacienti, sper sa nu fie nevoie.Am evaluat si Terapia Intensiva si am avut discutii cu medicii din aceste sectii. Am evaluat sectiile Terapie Intensiva si Unitatea de Primiri Urgente, cele care vor primi cazurile critice sau cazurile unde este necesar suportul cardio-vascular sau ventilator, si le-am gasit echipate din acest punct de vedere, singura problema este partea umana", a declarat Tataru, potrivit Agerpres.ro Ministrul Sanatatii a precizat ca Spitalul Judetean de Urgenta Braila trebuie sa fie pregatit si pentru alte cazuri, mai ales ca "avem patru saptamani de cand exista o crestere continua, avem masuri de relaxare in trei etape, avem perioada concediilor, avem pentru cateva zile, sper, un vid legislativ si atunci trebuie sa evaluam fiecare unitate sanitara in parte".