Nelu Tataru: E posibil ca Vama Veche si alte zone de pe litoral sa devina focare de COVID-19 in urmatoarele trei luni

"Exista posibilitatea ca Vama Veche si alte zone de pe litoral sa devina focare. In urmatoarele trei luni vom avea o mare aglomerare in Constanta si tot ce se inseamna litoral. Trebuie sa gestionam nu neaparat Constanta, cat tot ce se intampla in acest sezon estival", a explicat ministrul Sanatatii.Nelu Tataru a mai transmis ca le recomanda turistilor sa respecte regulile de distantare chiar daca nu mai exista cadru legislativ pentru perioada imediat urmatoare.Despre cei care solicita externarea, ministrul a mai spus ca acestia ar trebui sa mearga in izolare voluntara timp de 14 zile, iar cei care se simt rau sa se prezinte la unitatile de primiri urgente pentru evaluarea starii de sanatate.Ministrul Sanatatii a mai spus ca, in primele doua-trei zile, au fost circa 550 de pacienti cu coronavirus care au solicitat externarea, dar in ultimele zile numarul acestora a scazut."In contextul in care nu exista o legislatie, asteptam de o saptamana jumatate sa ne dea acele parghii, acel confort medical in care sa putem gestiona pe internare, pe izolare, pe carantina, persoane infectate sau persoane sanatoase care vin sau au fost in contact cu persoane infectate, pana atunci noi trebuie sa gestionam medical acest moment", a spus ministrul. "In acest moment regula este cea a medicului de familie care trebuie sa ia legatura cu acest pacient, dar legal nu-l putem obliga in casa sa faca aceasta izolare. Recomandarea ramane aceeasi, macar medical, epidemiologic...", a mai spus TataruMinistrul a mai afirmat ca exista posibilitatea ca tinerii veniti pe litoral sa duca virusul in alte judete."Exista aceasta posibilitate. Tot ceea ce inseamna contact fizic prelungit, nepastrarea unei distantari fizice, pot face o transmitere. Simptomatologia intr-o infectie Covid incepe din a doua pana in a zecea zi. (...) Tinerii se pot distra in conditiile si in normele pe care le-am stabilit cu cei de la HoReCa. Am stabilit niste norme de desfasurare si functionare atat a plajelor, teraselor, cat si a hotelurilor", a explicat Tataru."Turistii de pe litoral se pot distra in conditiile si normele stabilite cu cei de la HoReCa, am stabilit norme pentru plaje, terase", a declarat Nelu Tataru, prezent la Constanta.Ministrul a mai precizat ca in acest moment nu se impune starea de urgenta dar este contrariat de nerespectarea unor reguli."La un moment dat trebuie sa ajungem la o viata normala. Poate pe 15 iulie vom relaxa masurile. Dar totul tine de evolutia pandemica", a spus Tataru"Acum patru saptamani aveam o transmitere de 0,6, 0,7, acum suntem la 1,4, ganditi-va ca dupa situatia de ieri eram in situatia zilei de 8 mai", a mai spus Tataru, care a indemnat la respectarea regulilor, a distantarii fizice, a principiilor de igiena, a indicatiei medicului.Referitor la reactia oamenilor veniti pe litoral, ministru a mai spus ca "este un sezon estival traditional. Va fi un sezon diferit de celelalte, dar daca vrem ca urmatarele sa fie normale, ar trebui sa respectam regulile".Ministrul a mers miercuri la Constanta pentru a evalua activitatea unitatilor sanitare si a directiei de sanatate publica judetene in context pandemic.