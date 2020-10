Nelu Tataru: "Focarele sunt cu preponderenta in institutiile pentru batrani si copii si in unitatile spitalicesti"

Nelu Tataru a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, daca nu crede ca in buletinul zilnic transmis de autoritati cu situatia cazurilor de COVID-19 ar trebui sa fie raportate si unde sunt focarele."INSP face o evaluare la nivelul fiecarui judet pe focare si pe intensitatea cazurilor din aceste focare. Din declaratiile pe care le avem noi focarele sunt cu preponderenta in institutiile pentru batrani, pentru copii, pe locul doi sunt cele din unitatile spitalicesti, pe locul trei sunt din agentii economici si urmeaza celelalte intr-un numar mai mic. Fiecare judet are pe raportare focarele, fiecare judet are pe raportare evolutia focarelor in ultimele 14 zile, stim ca un focar se stinge atunci cand nu mai avem un caz nou in ultimele 14 zile. Avem aceasta evaluare, in masura in care vor respecta atat GDPR-ul, cat si acea confidentialitate pentru pacient si locatia unde se afla, vom putea da si publicitatii", a declarat ministrul Sanatatii.Intrebat cate focare sunt in prezent in Bucuresti, Nelu Tataru a raspuns: "Focarele sunt in dinamica, ele se nasc de la o zi la alta. Noi avem focare pe care le judecam in ultimele 14 zile sau in ultima luna. Un focar constituit este aparitia a trei cazuri intr-o anumita locatie. Evolutia si evaluarea fiecarei anchete epidemiologice din spatele fiecarui caz, arata masivitatea acelui focar sau extinderea lui".