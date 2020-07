UPDATE. Nelu Tataru: Nu mai avem parghii sa controlam epidemia. Nu am stiut sa gestionam masurile de relaxare. Ne-am bucurat prea devreme

El a mai spus ca in avest moment autoritatile nu mai au parghii pentru a controla epidemia.Mai mult ca sigur va urma un val doi."Noi adaptam evolutia. Pregatim momentul 15 septembrie. Acum avem de gestionat o adoua cocoasa a acestui val pandemic. Ne-am bucurat prea devreme"."Nu discutam reinchiderea teraselor, insa am putea discuta amanarea celorlalte masuri de relaxare".Tataru a mai spus ca in acest moment autoritatile nu mai au parghiile necesare ca sa intervina, iar raspandirea intracomunitara a crescut.Conform noului proiect la care guvernul lucreaza, externarea la cerere nu va mai fi posibila."Recomandam corpului medical pentru a-i face pacientului care se externeaza la cerere o trecere in revista a bolilor pe care le are, ale simptomelor, sa-i explice ca e mai bine pentru el ca sa ramana internat. Daca nu se reuseste, atunci sa le explice foarte clar ce au de facut acasa", a declarat ministrulNelu Tataru sa mai precizat ca un pacient care se externeaza la cerere nu mai are nicio obligatie legala, poate merge oriunde, nu mai are obligatia autoizolarii. De asemenea, nu mai pot fi obligati sa stea in izolare cetatenii romani care se reintorc in tara din zone de risc.Ministrul este de parere ca transmiterea comunitara se va accentua.- Stire in curs de actualizare-