Nelu Tataru: "In ultimele zile am avut si cresteri peste 300-400. Suntem intr-un moment de transmitere comunitara accentuata"

Ziare.

com

"Pentru a ajunge la valul doi, haideti sa terminam valul unu. In contextul in care, pe o panta descendenta, intervine o relaxare totala si o incurajare politica spre aceasta relaxare si nerespectare, cred ca avem un prim val prelungit, pe care ar trebui sa il gestionam deocamdata", a afirmat Nelu Tataru, duminica seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3.El a spus ca partea economica a suferit in timpul acestui prim val, dar intai trebuie rezolvata partea medicala, apoi cea economica, iar apoi, abia prin toamna, "sa ne gandim politic"."Sunt unii care nici nu au asteptat sa termine partea medicala si deja au inceput politic. Nu cred ca este corect fata de poporul roman, nu cred ca este corect fata de un corp medical care s-a expus, care s-a infectat, care a avut si decese, tocmai pentru a ajunge la a-si respecta meseria", a continuat el.Tataru a afirmat ca, in opinia sa, problema vine de la politicieni."As fi vrut sa vad acest politic in lunile martie-aprilie, cand nu era nimeni pe strada si poate acest politic nu isi vedea nici macar alegatorii. Dar acei alegatori au fost acei oameni care au stat in casa doua luni, care au respectat, e pacat pentru acesti oameni, care au repectat in 30 de ani, pentru prima data, sa stea in casa, sa aiba o restrictie... Haideti sa ii repsectam pe ei, haideti sa le redam o viata normala si politica sa vina un pic mai tarziu", a punctat el.Intrebat daca este de parere ca au fost si greseli ale guvernantilor, precum fotografia cu premierul si ministrii fara masti in birou si alte intalniri de partid la care nu s-au respectat masurile de protectie, Tataru a spus: "Cred ca au fost niste scapari, niste greseli speculate si care se speculeaza in continuare tocmai pentru a merge spre a explica starea de fapt. As vrea ca cei care sa speculeaza aceste momente sa dea propriul exemplu. Eu nu l-am vazut. Si atunci cred ca revine iar corpului medical, la fel cum i-a revenit si in aceasta prima faza, e o misiune grea, o situatie pe care politicul o face din ce in ce mai grea".Nelu Tataru a explicat ca, de doua saptamani si jumatate, suntem intr-o crestere a numarului de cazuri."Daca la inceput a fost o crestere timida, in ultimele zile am avut si cresteri peste 300-400. Suntem intr-un moment de transmitere comunitara accentuata. Astazi 291 de cazuri la 7.300 aproape de teste efectuate, dar 23 de decese si 217 pacienti in Terapie Intensiva. Au fost momente in serile trecute cand a trebuit sa transferam niste pacienti din Terapii precum Ploiesti in Terapii din Bucuresti sau spitalele apropiate. Intr-adevar, este un moment in care gestionam trei etape de relaxare, weekenduri prelungite si o respectare partiala a masurilor de distantare fizica, portul mastii sau igiena", a mentionat el.Ministrul Sanatatii a facut apel la populatie sa respecte regulile."Cred ca aceasta relaxare prost inteleasa, incurajata de pe margine intr-un scop politic, nu va duce decat la a forta un sistem medical", a declarat Tataru.