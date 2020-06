Nelu Tataru, la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Reorganizare pentru primirea pana la 190 de pacienti cu coronavirus

Ziare.

Vizita ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, la Spitalul Municipal a fost anuntata de primarul orasului Sorin Carjan."Am avut ocazia de a-i prezenta situatia spitalului nostru si mai ales a miilor de ramniceni care de peste trei luni se confrunta cu lipsa serviciilor medicale. Ca bun cunoscator al sistemului medical, pe care il conduce de cateva luni, domnia sa stie foarte bine care sunt problemele cu care ne-am confruntat si se confrunta localitatile in care spitalele au fost transformate in unitati de suport COVID-19. L-am insotit si intr-o scurta vizita la Spitalul Municipal, unde directorul medical, doamna doctor Felicia Vasile, i-a prezentat domnului ministru pasii pe care conducerea unitatii si personalul medical i-au pregatit pentru deschiderea spitalului si Ambulatoriului de specialitate", a anuntat primarul Ramnicului.Potrivit acestuia, din cauza numarului foarte mare de cazuri de coronavirus pe care il inregistreaza Buzaul, spitalul din Ramnicu Sarat nu va fi redeschis si pentru alte categorii de bolnavi."Din pacate, cresterea alarmanta a numarului de cazuri din tara si din judet face mai dificil acest proces momentan, insa am primit asigurari ca vom fi sprijiniti ca imediat ce vor fi intrunite conditiile, Spitalul Municipal sa-si redeschida portile. Luni ar urma ca Ministrul Sanatatii sa ceara DSP Buzau o noua evaluare a situatiei din judet si sa pregateasca astfel, momentul revenirii la functionalitatea normala a spitalelor".Spitalul din Ramnicu Sarat numara, duminica dimineata, 134 de bolnavi, iar pentru ca Buzaul continua sa inregistreze noi imbolnaviri, conducerea a relocat paturile, astfel incat in unitatea medicala pot fi tratati acum pana la 185 - 190 de bolnavi.Judetul Buzau numara 405 bolnavi de coronavirus de la debutul pandemiei,dintre care 176 s-au vindecat si au fost externati.Duminica, autoritatile au anuntat 8 noi cazuri de infectie cu coronavirus.In prezent, bolnavii din Buzau sunt internati in Spitalul Municipal dinRamnicu Sarat si in sectiile TBC si Boli Infectioase ale Spitalului JudeteanBuzau.