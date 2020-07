Nelu Tataru, mesaj pentru Ziua Ambulantei: Va multumesc pentru efortul depus si va asigur ca veti avea in mine un sustinator si un partener de dialog

"In aceasta perioada, sistemele medicale din intreaga lume trebuie sa faca fata unei situatii fara precedent, in care este mobilizata intreaga resursa existenta. Munca in urgenta este extrem de dificila, iar cea in urgenta prespitaliceasca una foarte grea, contra cronometru, in care fiecare greseala sau intarziere poate sa insemne diminuarea sanselor la supravietuire. Vreau sa va asigur ca in mine veti avea un sustinator si un partener de dialog. Este nevoie de unitate si eficienta in acest domeniu de activitate si cred ca putem sa indeplinim aceste deziderate. Numai impreuna, uniti, vom putea sa slujim interesele pacientilor nostri", spune ministrul Sanatatii.El le multumeste ambulantierilor pentru efortul lor, "depus pentru asigurarea unui raspuns adecvat la cea mai importanta provocare de sanatate publica de la nivel global din ultimul secol, pandemia cu noul coronavirus ".Ziua Nationala a Ambulantei din Romania este marcata anual la 28 iulie.Este data la care, in 1906, a aparut prima "Salvare" din Bucuresti, din initiativa profesorului Nicolae Minovici.