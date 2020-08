Nelu Tataru: Nu a scazut increderea romanilor in autoritati, ci a crescut increderea ca ei sunt puternici si coronavirusul nu ii poate atinge

"Nu neaparat ca a scazut increderea in autoritati. A crescut increderea in faptul ca suntem puternici, de noi nu se poate prinde nicio boala. Atunci cred ca bravam un pic. Am inteles, dupa sase luni de zile simtim nevoia de libertate, dar mentionam in martie-aprilie ca anul acesta va fi un altfel de Paste, un altfel de 1 mai, vor fi altfel de Rusalii, iar vacanta de vara va fi o altfel de vacanta, dupa cum si anul scolar a fost un altfel de an scolar, economia a fost o altfel de economie. Haideti sa nu dam cu piciorul la ce s-a trait in acest luni si sa confundam aceasta libertate cu lipsa oricaror precautii", a afirmat Nelu Tataru luni la Digi 24, intrebat daca a crescut neincrederea romanilor in autoritati, in gfelul in care gestioneaza acestea pandemia de coronavirus Ministrul Sanatatii a precizat ca o influenta au avut-o si opiniile potrivit carora virusul nu exista."Cred ca faptul ca au existat si anumite curente negationiste, bagatelizarea a tot ceea ce s-a intamplat in primele luni. Faptul ca economic am scazut, tocmai in contextul starii de urgenta, nu se intampla doar la noi. Toate tarile lumii au inregistrat un recul. Daca era doar o epidemie in Romania, puteam spune, da, ia uite ceilalti cum se descurca. Nu, in acest moment noi suntem fata de noi un pic cam subiectivi, pe cand altii sunt vis-a-vis de noi obiectivi. Daca avem anumite restrictii impuse de celelalte tari, ar trebui sa ne dea de gandit", a completat Tataru.El a mai spus ca Romania isi poate reveni, insa e important ca toata lumea sa respecte regulile de protectie."Este un context pe care trebuie sa il gestionam foarte bine. Este un moment pandemic pe care il putem controla si ne putem reveni. A fost un moment destul de greu cel al lipsei parghiilor cadrului juridic. Haideti in acest moment in care le avem pe toate, sa respectam toata lumea si sa ajungem intr-o saptamana jumatate, doua, la o scadere a numarului de cazuri de la o zi la alta si sa ne putem gandi la un inceput de an scolar si universitar la normal si sa avem si alegeri", a conchis Tataru.