Nelu Tataru: "Nu stiu daca noi, ca populatie, ar trebui sa asteptam sa vedem ce se intampla la 3.000 - 4.000 de cazuri"

"Dar nu stiu daca noi, ca si populatie, ar trebui sa asteptam sa vedem ce se intampla la 3.000 sau ce se intampla la 4.000. Eu va asigur ca noi, ca si corp medical, primim aceste cazuri, dar am vrea ca totusi cei care sunt in prespital si care genereaza aceste cazuri sa se gandeasca ca aceste spitale nu sunt doar pentru COVID", a spus Tataru, la TVR 1."Am avut judete, in primele zile ale lui septembrie, care s-au comportat mai ceva ca in primul val. Am avut, spre sfarsitul lui septembrie si inceputul lui octombrie, judete - Vaslui, Bacau, Constanta, Cluj, Iasi -, Bucuresti, destul de infectante si cu o transmitere comunitara accentuata, dincolo de focarele existente", a afirmat Nelu Tataru.Intrebat ce se va intampla daca vom depasi 3.000 de cazuri pe zi, daca vom ajunge in situatia unei stari de urgenta, Tataru a spus: "In acest moment nu avem aceasta perspectiva. Dar noi trebuie sa gandim pragmatic.Raportam si acceptam, sa spunem, tot ce vine din prespital, dar suntem aceleasi persoane. Suntem aceleasi persoane din corpul medical pe care le detasam, le transferam, acceptand sa spunem si extensia numarului de paturi. Mai facem paturi de ATI.Dar noi trebuie sa gandim un lucru: avem un moment in care personalul medical are un anumit rodaj, primeste acesti pacienti".Tataru a explicat ca "efortul este altul sa ai 200 de cazuri pe zi, si altul sa ai 2.500 de cazuri pe zi"."Extindem, facem capacitate, avem din ce in ce mai multe paturi dotate pentru Terapie Intensiva, dar inainte de a ma intreba care este capacitatea - tragem de noi, ca si corp medical - haideti sa vedem daca putem respecta niste reguli. Noi nu trebuie sa fortam un sistem sa vedem cat duce", a punctat ministrul Sanatatii.Intrebat ce se va intampla daca totusi vom ajunge la 3.500 de cazuri, Tataru a replicat: "Vom face ce facem si cu aceste 2.500. Vom merge in toata tara si cautam paturi de Terapie Intensiva acolo unde sunt goale, am dus cazuri din Bucuresti de Terapie Intensiva pana la Barlad. Dar nu stiu daca noi, ca si populatie, ar trebui sa asteptam sa vedem ce se intampla la 3.000 sau ce se intampla la 4.000. Eu va asigur ca noi, ca si corp medical, primim aceste cazuri, dar am vrea ca totusi cei care sunt in prespital si care genereaza aceste cazuri sa se gandeasca ca aceste spitale nu sunt doar pentru COVID".Tataru a mentionat ca in prezent sunt in depozite 4.000 de flacoane de Remdesivir, spunand ca tratamentul se foloseste in anumite cazuri, pentru cinci zile, "dar nu trebuie sa-l vedem ca pe un panaceu universal".