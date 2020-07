Nelu Tataru: Vom avea stare de alerta inca 30 de zile. Izolarea se face pe proprie raspundere

Ministrul Tataru a mai declarat ca discutiile au durat 6 ore pentru ca cei prezenti la intalnire au dezbatut fiecare articol de lege in parte, iar acum legea arata diferit decat forma initiala.Referitor la copii, ministrul a transmis ca minorii ai caror parinti sunt internati din cauza infectarii cu coronavirus nu vor ramane in grija Statului, ci a rudelor de pana la gradul patru.El a mai spus ca acolo unde este nevoie se va suplimenta numarul personalului medical si ca acest fapt se va face initial prin transfer voluntar si se vor acorda bonificatii.Ministrul Sanatatii a mai spus ca amenzile nu s-au stabilit inca, dar ca vor fi acelea din Legea 55 privind starea de alerta si prevazute in Codul Penal.In ceea ce priveste carantina la granita pentru persoane, ramane pentru persoanele care vin din zonele rosii, cu posibilitatea de a contesta in instanta acest lucru.Tataru a mai spus ca se va face carantina bunurilor pentru dezinfectie, apoi bunurile se restituie.