Nelu Tataru: Prelungirea starii de alerta, dupa 15 iulie, e aproape iminenta

"In acest moment nu avem evolutie pentru o stare de urgenta. Noi suntem pregatiti pentru 14 zile sa avem o evolutie fluctuanta, cu cresterea numarului de cazuri, poate un 500, 600, 700, cu alternanta, in functie de numarul de recoltari, de anchetele in desfasurare. Dar prelungirea unei stari de alerta dupa 15 iulie e aproape iminenta", a spus ministrul Sanatatii, la postul de televiziune B1 TV, luni seara, noteaza Digi 24 Ministrul Nelu Tataru a mai spus ca masurile de relaxare depind de evolutia din sistemul medical si de respectarea regulilor sanitare de catre populatie si agentii economici."Suntem intr-o stare in care am facut acele masuri de relaxare, eram pregatiti de la 1 iulie sa mai facem altele, dar evolutia nu ne-a permis, amanand masurile de relaxare. Acestea depind de evolutie, evolutia depinde de sistemul medical, dar si de populatie si de agentii economici care trebuie sa respecte niste reguli. Sunt niste reguli foarte simple, pe care le repetam de la inceputul acestei pandemii", a afirmat Nelu Tataru.Deasemenea, ministrul Sanatatii avertizeaza ca este posibila instalarea carantinei la nivel local si ca izolarea cazurilor noi si a focarelor este cea mai importanta."La nivel local e posibila carantinarea unor anumite localitati, unor anumite regiuni, dar in general e mecanismul izolarii de care avem nevoie. Acel pacient sau acea familie in izolare isi consuma boala cele doua saptamani, nemergand in mediul sau, nu face acea transmitere si se inchid focarele. Este o regula foarte simpla. Daca nu o acceptam, mergem si facem acele distractii la mare, fara a pastra vreo regula de distantare, fara portul vreunei masti, e normal ca suntem un pericol cand ne intoarcem acasa toti cei care se intorc de acolo in teritoriu sa constituie...", a explicat oficialul din Guvern.