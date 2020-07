Nelu Tataru: "Proiectul de lege privind cerintele CCR este gata. Luni va fi pus pe ordinea de zi a sedintei de Guvern"

"Noi suntem in acest moment, incepand de vineri, de cand a aparut motivarea Curtii Constitutionale, in elaborarea unui proiect de lege care este gata. Maine vom avea o sedinta de Guvern in care il vom ridica pe ordinea de zi si vrem sa aducem in concordanta un proiect de lege cu cerintele Curtii Constitutionale. Odata ce vom avea adaptate, statuate si votate in Parlament ce inseamna boala transmisibila, ce inseamna carantina, ce inseamna izolare, ce inseamna pacient internat, sunt momente pe care le vom pune pe tapet si ne vom intoarce la ce inseamna identificarea unui focar, izolarea unei zone, carantinarea unei zone", a spus NeluMinistrul Sanatatii a mentionat si ca, in timpul starii de alerta, personalul medical nu mai poate fi detasat de la o unitate medicala la alta, asa cum se intampla pe perioada starii de urgenta."Pentru noi, ca personal medical, sa putem detasa personal medical dintr-o parte in alta, de la un spital la altul... in starea de urgenta o puteam face, in starea de alerta ne trebuie acceptul personalului si angajatorului. S-au diminuat aceste detasari si atunci a trebuit (...) sa transferam bolnavi dintr-o parte in alta, din terapiile intensive care erau suprapopulate in terapiile intensive ale spitalelor care aveau locuri. In starea de urgenta detasam chiar in acel loc personal. Nu s-a mai putut face in acest moment", a afimat Tataru.