Nelu Tataru spune ca se asteapta la o crestere a numarului de infectii cu noul coronavirus, insa nu se pune problema instituirii starii de urgenta in perioada urmatoare

"Nu avem in evaluarea noastra instituirea starii de urgenta. Dupa cum stiti, este un apanaj al presedintelui declararea starii de urgenta, dupa informatiile care vin de la Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne, comunitatile stiintifice, precum si evolutia pe care o vom analiza in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. In acest moment evaluam prima luna dificila, septembrie, luna in care avem mai multe reveniri la activitate, restaurante, teatre, cinematografe deschise, revenirea din concedii, transportul in comun aglomerat, campanie electorala, inceperea scolii", a declarat ministrul Sanatatii.Nelu Tataru a spus ca se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de coronavirus."Dupa aceasta luna ne asteptam la o crestere a numarului de cazuri, crestere care tine nu neaparat de noi, ci de noi toti. Din punctul meu de vedere, atata timp cat suntem parteneri si respectam niste reguli, putem trece intr-un registru de crestere usoara a numarului de cazuri noi, pe acel platou de 1.500 - 1.600 de cazuri. Nerespectand regulile vom avea si mai multe cazuri pe zi. Eu sper ca fiecare dintre noi, inainte de a ne intreba ce vom face daca va fi o crestere a numarului de cazuri, sa ne intrebam ce facem ca sa nu creasca numarul de infectari. Cred ca este la indemana noastra", a mentionat ministrul Sanatatii.Tataru a precizat ca sistemul sanitar romanesc se afla intr-un moment in care s-a adaptat deja si este pregatit pentru o crestere usoara a numarului de cazuri.Ministrul Sanatatii a spus ca in situatia in care ar exista cresteri masive ale cazurilor de infectare, adica peste 2.000 de cazuri noi pe zi, sistemul medical ar avea o problema si vor trebui luate masuri speciale cum ar fi: cresterea numarului de paturi in sectiile ATI, cresterea numarului de medici detasati dintr-un spital in altul, transferul pacientilor din sectiile aglomerate in sectii care au capacitate de primire.