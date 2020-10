Tataru: 225.000 de pacienti s-au prezentat la urgente in ultima luna. Aproximativ 67.000 au ramas internati

"Am facut evaluarile si le facem in fiecare zi. V-as da o statistica in conditiile in care in 15 septembrie - 15 octombrie s-au prezentat la unitatile de primire urgenta in jur de 255.000 de pacienti, la internare ramanand in jur de 67.000. Aici ne referim la patologie non-COVID - majoritatea 90%", a spus ministrul, in cadrul dezbaterii online "Inovatia medicala: acces, impact, schimbari''.El a afirmat ca se poate observa o reticenta a pacientului de a ramane in spital in contextul pandemiei cu noul coronavirus "Putem vedea si o reticenta poate a pacientului care ramane in spital dupa ce si-a facut o evaluare in contextul pandemiei, dar si tendinta de a trata sau de a tine o legatura mai mult pe domiciliu. Suntem intr-adevar si in acel moment in care avem o previziune sa spunem asa in care pacientul cronic, prin neprezentarea la medicul curant de specialitate sau medicul de familie, duce catre o agravare a patologiei chiar daca nu are elemente de decompensare in acest moment, dar viitorul il vedem ca si lipsa de evaluare pe care si-o asuma in acest context pacientul, desi conditia trebuie sa fie cea in care avem evaluarea la termenul care este stabilit", a spus ministrul.Ministrul a mai spus ca a discutat cu reprezentantii Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania sa fie reluate studii clinice pentru a putea aduce pe piata molecule noi."Noi chiar am discutat cu cei la Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania pentru a relua tot ce inseamna studii si a putea readuce sau aduce pe piata molecule noi. (...) Noi am facut evaluarea in acest mod. O sa vedeti in urmatoarea perioada si o schimbare de structura si o schimbare de conducere la nivelul Agentiei Nationale Medicamentului prin prisma atat a studiilor, a preturilor, cat si a evaluarii prezentei medicamentelor pe piata si solutiilor pe care le putem gasi", a spus Tataru in cadrul dezbaterii online "Inovatia medicala: acces, impact, schimbari", organizata de DC Media Group.Potrivit acestuia, MS pregateste mai multe ordine de ministru pentru molecule inovative."Din punctul de vedere al Ministerului Sanatatii, pregatim mai multe ordine de ministru al Sanatatii pentru tot ce inseamna molecule inovative, le avem in discutie cu tot ce inseamna producatori si importatori de medicamente, cat si biosimilare. Suntem in momentul in care trebuie o schimbare si cred ca am vazut-o cu totii, trebuie o schimbare si in industria farma si tot ce inseamna piata de medicamente, in conditiile in care avem o cerere si in care pacientul in acest moment este dispus sa plateasca si un pret mai mare, dar sa se gaseasca pe piata", a aratat ministrul.El a spus ca in urmatoarea perioada asteapta o reevaluare in ceea ce priveste "punctaj si conditii de investigatii "."In urmatoarea perioada asteptam o reevaluare la tot ce inseamna punctaj si conditii de investigatii, in ce masura putem acorda in acest moment o telemedicina si in ce masura pacientul trebuie sa fie fata in fata, modul in care putem face spitale dedicate si in acelasi timp si programarile care trebuie sa le urmarim atat ca medici specialisti, cat si ca medici de familie, sa ducem parcursul acestui pacient cronic pana la sfarsit in evaluarile lui periodic", a mai afirmat ministrul.