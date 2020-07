UPDATE. Nelu Tataru: Suntem in perioada in care se consuma boala celor care au refuzat internarea. Daca se respecta regulile, vom avea o aplatizare

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a sustinut o conferinta de presa in vizita la Sibiu unde se va construi noul spitalMinistrul a mai spus ca daca se respecta regulile vom avea o aplatizare in doua saptamani. Sunt doua saptamani grele.Nelu Tataru a mai spus ca autoritatile sunt pregatite, exista ventilatoare in sectiile de ATI si paturi suficiente in spitale "Am obtinut aviz pentru acel spital pe care-l avem in Chitila, se operationalizeaza astazi primele 100 de paturi, se vor operationaliza, tot in zilele urmatoare si 100 din cele 500 de paturi de la Spitalul modular ce tine de Victor Babes din Pipera. Avem spitalul Elias, cu acel spital din incinta si avem si unitatile mobile de terapie intensiva pe care, in acest moment le avem trimise catre Pitesti, Prahova, Galati si Timisoara", a mai precizat Nelu Tataru.Acesta a mai declarat ca Ministerul Sanatatii adapteaza unitatile medicale din judetele cu risc ridicat de infectii: "Noi adaptam aceste unitati mobile, dupa cum stiti, avem niste judete care in acest moment au o crestere ridicata: Dambovita, Arges, Prahova, Brasov, Galati si municipiul Bucuresti. Adaptam unitatile medicale din aceste judete pentru a putea acoperi necesarul atat de paturi de la terapie intensiva, de ventilatoare, cat si de spitaluri suport COVID".Romania a inregistrat, joi, cel mai mare numar de infectii de coronavirus la 24 de ore. Potrivit raportului GCS, numarul cazurilor noi de COVID-19 este de 1.356 pentru 24 de ore, iar cel al deceselor de 35. La ATI sunt 402 pacienti in stare grava