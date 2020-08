Nelu Tataru: Suntem intr-un context de transmitere comunitara accentuata. Orice transmitere aerogena se poate intampla in orice moment in care exista aglomerare urbana

"Aceasta pandemie nu se transeaza in unitatile medicale. In unitatile medicale se transeaza tratarea si salvarea vietii acestor pacienti deja infectati. Sa nu ajungem la un numar mare de pacienti infectati si acest lucru depinde foarte mult de respectarea regulilor. Repet - portul mastii in spatiile inchise, in locurile aglomerate, in transportul in comun, la locul de munca; dezinfectantul si distantarea fizica. (...) In conditiile in care respectam toate aceste reguli vom observa intr-o saptamana, o saptamana si jumatate, un platou si o scadere a numarului de noi cazuri de la o zi la alta. Acesta poate fi inceputul caderii acestui prim episod pandemic. Daca nu respectam aceste reguli, vom vedea de la o zi la alta cresterea numarului de cazuri si o aglomerare a unitatilor de primiri urgente si a sectiilor de boli infectioase. Chiar daca noi ne adaptam cu numarul de paturi in functie de necesitati, nu ar trebui sa ne lasam in aceasta baza.", a spus Tataru, luni, la Digi 24.Potrivit ministrului, "acum parca lumea nu mai vede pe nimeni suspect", desi au fost si peste 1.300 de cazuri noi inr-o zi si "lucrurile ar trebui sa ne puna pe ganduri"."Avem 800 de cazuri pozitive astazi, am discutat si de 1.200 - 1.300. In aprilie, discutam de 500 de cazuri.Nu am terminat ce trebuia facut in aceasta tara in context pandemic. Si asta nu trebuie facuta doar de minister sau de Guvern sau de corpul medical. Trebuie facut si de agentul economic care beneficiaza de niste relaxari in a-si desfasura activitatea economica si de cei care sunt principalii beneficiari - populatia civila care intra in aceste terase, in magazine, in mijloacele de transport in comun si nu respecta niste reguli. Vedem de la o zi la alta cazuri noi. In 26 februarie aveam primul caz si apoi le numaram pe toate pana la 10. Am trecut apoi la 25, in scenariul 2, apoi la 100 de cazuri - am trecut in scenariul 3 samd. A, a adaugat Tataru.Ministrul Sanatatii a explicat ca transmiterea se poate face si in mijloacele de transport in comun."Avem dovezi ca aceasta transmitere comunitara se face in mijloacele de transport in comun catre locul de munca, cum vedem la Arges, Dambovita, Prahova. Si avem testarile care se fac in unitatile economice si vedem acele cazuri pozitive. Destul de multi asimptomatici, dar acei asimptomatici sunt cei care transmit.. (...)incepand de la 11,00 seara. Orice transmitere aerogena se poate intampla in orice moment in care exista aglomerare urbana", a mai spus Tataru.