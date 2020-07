Nereguli in serie pe litoral: Sezlonguri inghesuite la Eforie Nord, politia a amendat un operator de plaja. O terasa din Mamaia, inchisa temporar

Situatia de la Eforie Nord

Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca au continuat pe data de 25 iulie, actiunile de verificare a respectarii normelor impuse in perioada starii de alerta in zonele aglomerate de pe litoral, la aceste verificari participand aproximativ 300 de politisti, jandarmi pompieri si reprezentanti ai altor institutii abilitate de control din judetul Constanta."Cu ocazia controalelor au fost verificate 175 de societati comerciale si au fost aplicate 156 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 143.000 de lei, dintre care 56 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala (21.750 de lei), trei pentru nerespectarea normelor de protectie sanitara in cadrul organizaarii de activitati de catre operatorii economici (31.000 de lei), 26 pentru nerespectarea masurilor sanitare in mijloacele de transport in comun (12.750 de lei), 16 pentru activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite (9.000 de lei) si 27 pentru fapte de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice (11.700 de lei)", se arata in comunicatul IPJ Constanta.Astfel, in urma acestei actiuni, politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie au constatat faptul ca pe o plaja din Eforie Nord nu se respecta masurile de distantare sociala, fapt pentru care au fost aplicate sase amenzi pentru nerespectarea distantarii.De asemenea, un operator de plaja a fost amendat cu 5.000 lei, pentru ca nu a pastrat distanta legala intre sezlonguri, acesta urmand sa remedieze neregulile constatate.In urma unui control la o societate comerciala cu punctul de lucru in statiunea Mamaia, au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale pentru nereguli privind protectia consumatorilor, in valoare de 14.000 de lei, iar o terasa a fost inchisa temporar pana la remedierea deficientolor constatate, fiind confiscate si peste 20 de kilograme de carne si peste.Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au facut controale la noua obiective - unitati de turism, cluburi si discoteci si au dat 13 amenzi in valoare totala de 25.000 de lei.IPJ Constanta a mai transmis ca scopul acestor actiuni este ca cetatenii sa respecte masurile de protectie sanitara si normele de protectie impotriva raspandirii cu noul coronavirus si recomanda respectarea masurilor de distantare fizica.