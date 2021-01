FOTO Imagini revoltatoare intr-un spital din Bucuresti. Paznici fara echipament de protectie si triaj facut dupa ureche. Dezastru si la unitatile de primiri urgente in mai multe zone din tara

Protocol respectat doar pe hartie intr-un spital din Bucuresti

Timp urias de asteptare la unitatile de primiri urgente

Anul 2020, un dezastru in sistemul sanitar

Dezastrele medicale ale ultimului an

Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, a semnalat cateva dintre neregulile pe care le-a observat chiar el, in timpul unor vizite in spitale , dar a vorbit si despre problemele care ii sunt semnalate de pacientii tratati necorespunzator in spitalele din toata tara.Vasile Barbu a vizitat cateva spitale din Capitala in ultimele zile. El caracterizeaza situatia pe care a descoperit-o la fata locului, in una din unitatile medicale, printr-un singur cuvant: "Dezastru".Vorbeste, in special, despre bodyguarzi, al caror rol ar trebui sa se rezume la asigurarea pazei unitatii medicale din exterior. Singura exceptie, cand ei pot intra in interior, ar trebui sa fie cazul in care apar conflicte pe sectii. Cu toate acestea, pare ca sunt oamenii buni la toate, inclusiv la triajul medical.In plus, acestia poarta uniforma, dar fara sa poarte si echipament de protectie, cu toate ca stau adesea langa personalul medical, langa pacienti sau chiar pe holurile spitalului. Masca este si ea, uneori, optionala.O alta problema este transportul lor. Ei vin cu microbuze cu 9 locuri, cu tot cu sofer, chiar de la 100 de kilometri din afara Bucurestiului. Nu exista locuri libere intre ei si nu poarta intotdeauna masca, dupa cum povesteste Vasile Barbu."Bodyguarzii nu sunt imbracati in echipamente de protectie, pun masca doar pe gura, ies in curtea spitalului sa fumeze, iar apoi intra din nou si stau cate doi cu personalul medical de la receptie, in spatele ghiseului, la jumatate de metru.Vin cu niste microbuze din localitati si de la 100 de kilometri de Bucuresti. Ii aduc la gramada, cu toate locurile ocupate, nici macar nu purtau masca. Aceste firme si-au luat microbuze cu noua locuri, cu tot cu sofer, tocmai ca sa angajeze soferi care au categoria B.Ieri, intr-o unitate medicala din Bucuresti, un bodyguard nu lasa anumiti oameni sa intre la triaj. Pe unii ii punea sa treaca prin triaj, pe altii pe langa. Ii intreba: va internati? Daca ziceau nu, le spunea ca nu trebuie triaj, cu toate ca toti oamenii care intra in spital trebuie sa treaca prin el", povesteste Vasile Barbu.In plus, ridica si problema pachetelor care ajung in spitale, sacose pline, care nu sunt sterilizate si nici verificate. Totul, contra unei sume de 10-20 de lei."Paznicii iau spaga de la unii ca sa ii lase cu masina in curtea spitalului, iau spaga ca sa ii indrume unde sa mearga, iau spaga pentru pachete. Ieri, cand am fost, erau oameni cu sacosele dupa ei, fara sa fie sterilizate, sau verificate ce contin. Erau carate pe sectii cu ajutorul unor infirmiere, care primeau 10-20 de lei. Le carau si paznicii care intrau peste tot, fara botosi, fara nimic", mai povesteste Vasile barbu.Vasile Barbu spune si ca a primit numeroase telefoane de la pacientii care au asteptat pana la noua ore pentru a fi bagati in seama la UPU."Azi dimineata am primit trei reclamatii, de la Calarasi, Alexandria si Bucuresti. Vineri si sambata seara, acelasi lucru, foarte multe apeluri din UPU.Au fost cazuri de fracturi, picioare rupte, oameni care au asteptat pana la noua ore. Se bagau pacienti in fata, veneau cu pile", spune Vasile Barbu.El critica dispozitia data de Raed Arafat , prin care pacientii pot fi internati doar prin unitatile de primiri urgente. In plus, managerii nu pot sanctiona abaterile de la UPU, deoarece sefii unitatilor de primiri urgente nu raspund in fata acestora.Vasile Barbu isi aduce aminte ca, incepand cu sfarsitul lunii martie, 2020, spitalele au trecut prin niste schimbari majore, care au avut consecinte devastatoare asupra pacientilor a caror viata atarna de ingrijirile medicale.El vorbeste despre dispozitia data de Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, prin care "a fost blocata activitatea spitalelor"."Se reducea activitatea spitalelor la 20% si pacientii trebuiau sa fie externati in 48 de ore. Am avut oameni care aveau inca plagi deschise si tuburi de dren", isi aminteste Vasile Barbu.Vasile Barbu sustine ca, in 2019, increderea in medici crescuse si pacientii observau un progres al calitatii actului medical. Au fost acreditate mai multe spitale, modalitate prin care erau obligate sa respecte niste protocoale moderne, iar unele unitati medicale au fost dotate cu aparatura noua.Totusi, in 2020, increderea care se construise a fost destramata. Inchiderea spitalelor nu a facut decat sa creasca nevoile medicale ale pacientilor, iar unii dintre ei au murit fiindca, peste noapte, nu au mai fost considerati o urgenta."Pacientii veneau la usa spitalului si erau izgoniti. S-au acumulat foarte multe nevoi medicale. Pacientii cronici, cei acuti, au decedat pentru ca li s-a oferit serviciu medical.Am avut un caz, la unitatea de primiri urgente din Sibiu, unde o pacienta care a cazut a fost refuzata de doua ori. Din cauza complicatiilor pe care le avea la coloana, a murit.Considerau ca nu e foarte grav, dar cum puteau sa constate daca nu o consultau?Daca un om nu venea plin de sange sau in coma, nu era o urgenta", spune Vasile Barbu.Au avut de suferit si pacientii cu cancer, care trebuie sa fie monitorizati si consultati periodic, astfel incat tratamentul sa fie schimbat, in functie de cum evolueaza boala. Se adauga si pacientii cu boli cardiovasculare, care au avut complicatii si au intrat in faze avansate ale insuficientei cardiace.In ultimul an s-a discutat foarte mult despre medicii din prima linie, vazuti drept niste eroi. S-a lucrat la reconstuirea increderii in sistemul sanitar, intr-o tara in care una dintre cele mai folosite expresii este "in spitalele din Romania mori cu zile". Totusi, au existat numeroase cazuri in care pacientii care cereau cu disperare ajutor au fost umiliti, neglijati, lasati in agonie.Cel mai recent caz este al unui batran cazut pe holurile unui spital din Corabia, care nu reuseste sa se ridice si sustine ca a suferit un accident vascular. Dupa trei ore de asteptare, un cadru medical apare si ii spune sa se aseze pe scaun, cu toate ca batranul repeta ca nu se poate misca.Filmarea, in care infirmierele si asistentele medicale nu pun mana pe batran, ci doar il ghideaza verbal, astepandu-se sa se aseze singur in carucior, a fost publicata pe Facebook de o femeie care se afla in sala de asteptare.Sectia de ATI a spitalului Piatra Neamt a ars complet in seara zilei de 14 noiembrie 2020, in urma caruia au murit 10 oameni. Sectia de Terapie Intensiva tocmai ce fusese mutata la alt etaj, cu scopul de a o extinde, dar aceasta schimbare nu avea aprobare de la Directia de Sanatate Publica.In octombrie 2020, in presa au aparut imagini revoltatoare cu pacienti varstnici, tinuti o noapte intreaga in curtea Spitalului Judetean din Piatra Neamt, asteptand sa li se faca teste pentru depistarea COVID-19, fara mancare si apa.In decembrie 2020, au aparut imagini cu bolnavi dezbracati, multi dintre ei varstnici, cu probleme psihice, care erau internati in conditii mizere, in Stationarul 3 al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, din Caras-Severin, spatiu dedicat pacientilor cu COVID-19.