Nevoia acuta de lesa

Pentru guvern nu e chiar dauna totala, cat timp achizitiile fara licitatii si numirile fara concurs au ramas la locul lor, curat constitutionale. Pe partea de restrictii si amenzi insa, trebuie asteptata intrarea in vigoare a legii organice adoptata miercuri de Parlament intr-o forma cu mult mai laxa decat dorea guvernul. Intrare in vigoare care, constitutional, nu se poate intampla decat la trei zile dupa promulgare, care, la randul ei, nu se poate intampla mai devreme de vineri.Ramane asadar intervalul vineri-luni fara nicio stare speciala, deci fara interdictii. Solutia propusa de PNL, prin Florin Roman, "baiatul" bun la toate, pentru a acoperi aceste zile a fost absolut scandaloasa. Dl Roman propunea nici mai mult nici mai putin decat incalcarea cu buna stiinta, asumata, a Constitutiei, care prevede explicit cele trei zile, minimum, intre publicare si intrarea in vigoare. Art 78 nu lasa nici o urma de dubiu. Una este sa gresesti pur si simplu sau sa ai o interpretare diferita a unui text si alta este sa asumi incalcarea Constitutiei pe ideea ca pana ea se va ceritifica, oricum nu va mai conta, pentru ca scopul va fi fost obtinut. Adica fix cum a gandit si PSD cu OUG 13 si nu ne-a placut.Ceea ce ma surprinde pe mine in povestea aceasta nu este insa incompetenta si ireponsabilitatea politicului. Pe mine ma surprinde reactia publicului.Nu cred ca exista societate care sa fi plans cu atata disperare cum vad eu pe Facebook dupa restrictii si amenzi, dupa interventia salvatoare a tatucului stat care sa ne trateze ca pe niste copii cam tampiti.Aici nu este vorba doar despre abandonarea drepturilor si libertatilor. Desi multi dintre cei care le abandoneaza si cer restrictii cat mai drastice sunt cei care tipau cu aceeasi intensitate in apararea drepturilor si libertatilor cand cu cartele pre-pay sau intru glorificarea CCR pe vemea cand aceasta se apucase sa distruga legile penale si institutiile judiciare sub pretexul apararii drepturilor si libertatilor.Cum de acesti oameni au trecut fara nicio tresarire pe langa propunerea lui Florin Roman de incalcare asumata a Constitutiei? Unde e unitatea de masura, unde e principiul?Dar eu cred caCum poti pretinde ca statul sa te respecte cu drepturile tale de care te rogi acum sa te scape, cum poti critica suprareglementarea pentru ca a doua zi sa o slavesti?Prof. Alexandru Rafila cita un studiu care arata ca virusul dispare in 90 de zile daca 90% din populatie poarta corect masca. Si in acest context, ma ingrijoreaza mai tare decat cele trei zile ca multi oameni nu-si vor putea permite sa cumpere suficiente masti.Se vor deschide restaurante si mall-uri? Nu cred. Dar si sa fie asa, nu te obliga nimeni sa intri in ele. Asa cum nici acum nu te obliga nimeni sa stai la coada intr-un magazin aglomerat, sa ramai alaturi de cineva fara masca sau care se apropie prea tare de tine, cu atat mai mult in week-end, cand nu trebuie sa te duci la serviciu.Nu inteleg de ce restrictii tampite sunt nu doar acceptate, ci chiar cerute. De ce circulatia noaptea a fost mai restrictionata decat ziua, desi ar fi trebuit sa fie invers? De ce poti sa te duci la munte sau la mare daca ai o proprietate acolo, dar nu te poti sui in masina ca sa te duci cu copilul pe niste carari de munte si sa te intorci seara acasa? E mai bine in parcurile aglomerate?Cum e posibil ca aceeasi persoana sa tipe ca vrea scoli inchise pentru ca e prea periculos pentru copii sa se atinga in pauze, dar accepta, chiar cere ca zeci de oameni sa bage in gura aceeasi lingurita?Vremea interdictiei a fost necesara pana sa intelegem, pana sa ne obisnuim si in acest timp autoritatile sa se poate pregati. Dar din martie pana acum era timp suficient de inteles, de asimilat, de intrat chiar intr-un fel de reflex. De acum chiar e vremea sa redevenim ceea ce altfel ne pretindeam pana acum. Adica oameni responsabili apti sa-si poarte de grija.Daca nu suntem, atunci ceea ce ni se potriveste este o dictatura. Surubul strans la maximum, lesa.