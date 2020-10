Niciun loc liber la terapie intensiva pentru bolnavii de COVID-19 in Prahova. Judetul a raportat sapte decese in ultimele 24 de ore

Intre timp, Prahova continua sa se situeze in topul zonelor cu un numar mare de infectari, numarul total al celor care au contractat noul coronavirus de la inceputul pandemiei depasind 7.700. Sapte oameni au murit din cauze asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore.Judetul Prahova continua sa se situeze in topul zonelor cu rata mare a infectarii cu noul coronavirus, raportand, sambata, 127 de noi infectari in 24 de ore. Cinci dintre cazurile confirmate sunt la copii si adolescenti, iar categoria de varsta la care se constata cele mai multe noi diagnostice este cea cuprinsa intre 40 si 49 de ani.Conform datelor furnizate sambata de Prefectura Prahova, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, la nivelul judetului, 7.710 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Aceasta cifra situeaza Prahova in topul zonelor cu numar mare de infectari, alaturi de Bucuresti, Suceava si Iasi.Conform raportarilor Directiei de Sanatate Publica Prahova, 264 de prahoveni au decedat dupa ce au fost diagnosticati cu COVID-9, sapte decese fiind inregistrate de vineri pana sambata. Este vorba despre trei barbati de 70, 73, 76 ani si a patru femei cu varste de 74, 77, 84, 85 ani, toti avand comorbiditati.La terapie intensiva nu mai este niciun loc liber in spitalele care se ocupa de tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2 din judetul Prahova, iar pentru cazurile medii si usoare sunt libere 43 de paturi.