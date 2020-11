Nicolae Ciuca, ministrul Apararii, a intrat in izolare. Cu cine s-a intalnit

A luat aceasta decizie dupa ce a intrat in contact cu seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, care a fost diagnosticat cu COVID-19, potrivit stirileprotv.ro Cei doi au participat la mai multe evenimente impreuna, cel mai recent fiind la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu din Constanta, la ceremonia de incheiere a misiunii detasamentului Fortelor Aeriene Romane in Mali, care a avut loc marti, 24 noiembrie.Citeste si: Primul aeroport din Europa in care oamenii se vor putea testa inainte de zbor pentru a evita carantina