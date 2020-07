"No more free hugs", campania facuta de autoritati in Vama Veche si 2 Mai: "Am incercat sa gasim un mesaj potrivit cu specificul zonei"

Primaria comunei Limanu a transmis printr-un comunicat de presa, ca aceasta campanie, numita "No more free hugs", este adresata atat turistilor, cat si agentilor economici si localnicilor.Primarul comunei, Daniel Gheorghe Georgescu, a transmis ca este important sa fie respectate regulile de catre toata lumea pentru ca Vama Veche si 2 Mai sa nu se transforme in focare."Autoritatile centrale au transmis ca vor avea actiuni ample de control, pe tot litoralul, incepand de la 1 iulie. Este important sa respectam, cu totii, regulile si impreuna - autoritati , agenti economici si chiar turisti - sa ne asiguram ca aceste doua localitati nu se transforma in focare! Din intelepciunea populara stim ca - "paza buna trece primejdia rea". Fiecare dintre noi poate sa contribuie la protejarea acestor destinatii de vacanta si mentinerea acestora drept locatii safe", a declarat primarul.Astfel, pentru constientizarea turistilor, Primaria va distribui tuturor agentilor economici afise si fly-ere prin care sunt reamintite regulile de igiena. De asemenea, au fost organizate intalniri cu agentii economici care isi desfasoara activitatea in Comuna Limanu si reprezentanti ai DSP Constanta si Inspectoratul Judetean de Politie. In paralel, pe retelele de socializare vor fi publicate regulile impuse de autoritati pentru a limita extinderea virusului, a mentionat sursa citata.Primarul mai spune ca a transmis agentilor economici sa se asigure ca sunt respectate regulile."Astazi, la inceput de weekend, am trimis mesaje tuturor agentilor economici din zona sa creasca vigilenta si sa se asigure ca se respecta regulile. Scopul nostru este comun. Ne dorim sa mentinem Vama Veche si 2 Mai ca destinatii sigure de vacanta, insa eforturile nu pot fi numai ale autoritatilor si agentilor economici. Avem nevoie ca turistii sa fie responsabili si sa constientizeze ca ii pot pune in pericol pe cei dragi, dar si pe cei care locuiesc aici. Am incercat sa gasim un mesaj potrivit cu specificul zonei si sa iesim din zona institutionala, mai ales pentru ca ne adresam unui public tanar si non-conformist", a mai transmis primarul Daniel Gheorghe Georgescu.