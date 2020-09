Noi cazuri de coronavirus intr-un camin si o cresa din Buzau. Toti angajatii sunt in izolare la domiciliu

La sfarsitul saptamanii trecute o persoana a fost confirmata pozitiv cu SARS-CoV-2, iar o alta este deja internata dupa ce, in data de 1 septembrie 2020, a intrat in contact cu o ruda confirmata pozitiv.Anuntul a fost facut de primarul localitatii, Ionel Dobrita care a explicat intr-o postare pe Facebook de ce cele doua unitati de invatamant vor ramane inchise incepand cu 14 septembrie."Cu regret va informam ca a fost confirmat un caz pozitiv cu COVID 19, in cadrul personalului din cadrul Cresei Berca, unitate aflata in subordinea primariei. Mentionam faptul ca o alta persoana angajata in cadrul Cresei se afla de pe data de 01.09.2020 in izolare la domiciliu (ca urmare a contactului cu o ruda confirmata pozitiv), ulterior fiind confirmata pozitiv COVID 19 (in prezent se afla internata in spital pentru carantina). Drept urmare, caminul si cresa nu se vor deschide luni, 14.09.2020, ele vor ramane inchise timp de 14 zile, iar personalul va intra in IZOLARE, conform legii. Multumim pentru intelegere!", a scris pe Facebook, Ionel Dobrita primarul comunei Berca.In judetul Buzau exista 484 de unitati de invatamant, din care 97 sunt programate sa isi desfasoare cursurile in scenariul galben iar restul in scenariul verde.Citeste si: