Noi cazuri de coronavirus la Spitalul Judetean din Ploiesti. Inca sase persoane, confirmate pozitiv

"Potrivit informatiilor furnizate de Directia de Sanatate Publica Prahova, a fost identificat un nou focar de infectare cu SARS-CoV2, intr-una din sectiile Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, unde, pana in prezent, au fost confirmate 6 persoane dintre cele 49 testate. In vederea prevenirii raspandirii infectarii au fost adoptate urmatoarele masuri: testarea intregului personal si a pacientilor sectiei, dezinfectia spatiilor, izolarea contactilor directi", a anuntat joi Prefectura PrahovaSurse medicale au declarat pentru News.ro ca este vorba despre cadre medicale care au fost infectate.Tot in judetul Prahova au fost inregistrate doua decese cauzate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, fiind vorba despre un barbat de 66 de ani si p femeie de 60 de ani, ambii suferind si de alte afectiuni. Numarul mortilor din cauza SARS-COV-2 in judetul Prahova ajunge, astfel, la 46 de la inceputul pandemiei.In spitalele din judet care trateaza bolnavi diagnosticati cu COVID-19, in sectiile de Terapie Intensiva, sunt internati 20 pacienti dintre care 12 sunt intubati. Au mai fost transferati inca doi pacienti in stare critica de la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" si Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.In ultimele 48 de ore au fost transferati, in total, pe sectiile ATI din judetul Prahova, 5 pacienti (patru de la spitale din Bucuresti si unul de la Targoviste).De la inceputul epidemiei, la nivelul judetului Prahova, au fost confirmate ca infectate cu virusul SARS-CoV 2 un numar de 920 persoane, 174 fiind declarate vindecate si externate.