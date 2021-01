UPDATE Inca 10 cazuri confirmate cu noua tulpina a coronavirusului. Probele au fost prelucrate intr-un laborator privat

Noua tulpina din Marea Britanie va lua locul actualului coronavirus

Cazurile sunt din Bucuresti (6), din Valcea (2) si din Cluj (2), a transmis Ministerul Sanatatii."Este vorba despre rezultatele probelor provenite din mai multe orase ale tarii, in perioada 13-21 ianuarie 2021.Probele au fost prelucrate in laboratorul Medlife si au fost raportate in aceasta dupa- amiaza la INSP/CNSBT.In prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost raportate un numar 15 cazuri cu noua varianta de Sars-Cov-2", a transmis Ministerul Sanatataii.Razvan Chereches, profesor in sanatate publica, a declarat ca noua tulpina a coronavirusului, cea depistata initial in Marea Britanie , dar care s-a extins in mai multe state, inclusiv Romania, fiind mai puternica decat tulpina de baza, va tinde sa ii ia locul."Noua tulpina, fiind mai puternica, va tinde sa ia locul actualei tulpini. Este o situatie noua si trebuie sa ne pregatim, pentru ca specialistii se asteapta ca aceasta noua tulpina sa fie majoritara in Europa", a spus acesta.Pe de alta parte, specialistul in sanatate publica a mai precizat, pe pagina sa de Facebook , ca "cresterea numarului de morti (in cazul noii tulpini) apare din cauza ca, fiind mai infectioasa, infecteaza mult mai multi oameni, nu din cauza ca ar fi simptome mai severe".Conform lui Razvan Chereches, "reinceperea scolii trebuie facuta cu prudenta. Cred ca hotararea de guvern care face referire la masurile care trebuie luate in pandemie nu mai este actuala. As recomanda o deschidere etapizata".