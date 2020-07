Noi cifre alarmante: 592 cazuri noi de coronavirus si 13 decese, raportate in 24 de ore

Numarul total de imbolnaviri a ajuns la 31.381, iar cel al deceselor la 1.847.Iar la ATI sunt internati 236 de pacienti.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre care 21.129 de pacienti vindecati si 1.683 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrateCa urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore,, in valoare de 202.541 de lei.Joi,, au fost raporate 614 cazuri noi de COVID-19 si 17 decese, la 24 de ore, dupa efectuarea a 13.179 de teste, cu 1.501 mai putine fata de cele raportate vineri pentru intervalul de 24 de ore.Tot joi, la ATI erau internati 240 de pacienti.Raportul din miercuri,, arata cel mai mare numar de imbolnaviri in Romania, recordul de cazuri noi fusese inregistrat in plina pandemie, pe 11 aprilie, 523 de cazuri.In ceea ce priveste situatia romanilor din afara granitelor, 5.104 au fost infectati. iar dintre acestia 122 au morut si 72 s-au vindecat.