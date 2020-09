Noi date despre femeia care a suferit complicatii dupa ce i s-a injectat vaccinul impotriva COVID-19: dureri de maini si probleme cu sistemul locomotor

Raportul detaliaza modul in care o participanta la studiu, o femeie in varsta de 37 de ani, "a experimentat mielita transversa confirmata" dupa ce a primit a doua doza de vaccin si a fost internata in spital pe 5 septembrie.Patru zile mai tarziu, AstraZeneca a respins rapoartele media despre faptul ca femeia ar fi fost confirmata cu o afectiune neurologica rara, in care maduva spinarii se inflameaza.Documentul, care este etichetat drept "raport initial", descrie modul in care participanta la studiu a avut probleme cu mersul pe jos, slabiciune si durere in brate si alte simptome.Saptamana trecuta, AstraZeneca a anuntat "boala inexplicabila" a voluntarei la studiu si a declarat ca intrerupe in mod voluntar procesul la nivel mondial. Sambata, procesul din Marea Britanie a fost reluat. In timp ce in SUA, studiile sunt inca sistate.Unii oameni de stiinta spun ca informarile AstraZeneca in legatura cu starea pacientei nu au fost pe deplin transparente.Un purtator de cuvant al companiei spune ca, in calitate de sponsor al procesului, "nu pot dezvalui informatii medicale".Intr-un comunicat de presa emis saptamana trecuta, gigantul farmaceutic a declarat ca "suntem dedicati sigurantei participantilor nostri si celor mai inalte standarde de conduita in studiile noastre".