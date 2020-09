Noi focare de COVID-19 in doua centre ale Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Prahova

Depistarea cazurilor de infectare cu noul coronavirus in cele doua centre aflate in subordinea DGASPC Prahova a avut loc in urma testarilor care se fac periodic, incepand cu luna aprilie, in asezaminte de acest tip.In centrul de la Nedelea au fost diagnosticate cu COVID-19 zece persoane, cinci dintre acestea fiind internate in centru, iar cinci fiind angajati."Ca urmare a celor constatate, a fost izolat personalul pozitiv si contactii acestora, iar beneficiarii au fost evaluati si s-a decis izolarea acestora in centru, sub supraveghere medicala", informeaza Prefectura Prahova, luni dupa-amiaza.In centrul medico-social de la Tatarai, 29 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19."Zece dintre cei infectati sunt din randul personalului, iar 19 sunt beneficiari. Si in acest caz, a fost izolat personalul pozitiv si contactii acestora, iar beneficiarii au fost evaluati si s-a decis izolarea acestora in centru, sub supraveghere medicala", a precizat Prefectura Prahova.La nivelul judetului, 76 de noi infectari au rost raportate in ultimele 24 de ore, trei dintre bolnavi avand varste sub 18 ani.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in Prahova, 5.760 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul prahovenilor testati pozitiv cu noul coronavirus, de la inceputul epidemiei, 200 au decedat, conform raportarilor Directiei de Sanatate Publica Prahova.Citeste si: