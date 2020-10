Noi masuri anuntate de autoritati din 15 octombire, in contextul starii de alerta

La 14 octombrie 2020, Guvernul a aprobat hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , enumerand o parte dintre noile masuri aprobate prin actul normativ:* purtarea mastii va deveni obligatorie in toate spatiile deschise in zonele in care incidenta infectarilor cu noul coronavirus depaseste 3 la 1000 de locuitori;* evenimente private precum nuntile, botezurile, aniversarile, mesele festive in spatiile inchise si publice pe plan national urmeaza sa fie interzise in perioada urmatoare, pana cand va scadea numarul de persoane infectate cu noul coronavirus;* atunci cand incidenta infectarilor cu noul coronavirus este sub sau egala cu 1,5 la 1000 de locuitori, teatrele, cinematografele, salile de spectacole, restaurantele, cafenelele etc vor functiona la capacitatea de 50%; atunci cand incidenta depaseste 1,5 la 1000 locuitori si este pana la 3/1000, salile mentionate vor functiona cu capacitate de 30%; atunci cand incidenta depaseste 3/1000 locuitori, aceste sali vor fi inchise;* obligativitatea testarii saptamanale a personalului care lucreaza in centrele rezidentiale, prin grija Directiilor de Sanatate Publica etc.Noile masuri cuprinse in Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta au fost adoptate ca urmare a propunerilor facute de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), in Hotararea nr. 49 adoptata la 13 octombrie 2020.***Masuri de relaxare aplicate din 18 mai 2020Principalele masuri de relaxare aplicate, incepand cu 18 mai, au fost, conform Hotararii de Guvern (HG) nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea starii de alerta si Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea COVID-19: deschiderea saloanelor cosmetice, a cabinetelor stomatologice si a muzeelor; deschiderea hotelurilor; deschiderea partiala a comertului; deschiderea magazinelor care au intrare din strada; permiterea circulatiei persoanelor in interiorul localitatilor fara declaratie pe proprie raspundere; deplasarile in afara localitatii doar pentru o categorie de motive considerate intemeiate; deschiderea parcurilor etc.Masuri de relaxare aplicate din 1 iunie 2020A doua etapa de eliminare a restrictiilor, din 1 iunie 2020, a cuprins o serie de masuri de relaxare precum: desfasurarea competitiilor sportive in aer liber, fara spectatori; desfasurarea spectacolelor si a concertelor in aer liber; ridicarea restrictiilor privind circulatia persoanelor in afara localitatii; reluarea transportului feroviar si rutier international; deschiderea teraselor in aer liber; permiterea accesului pe plaja, cu respectarea masurilor de protectie sanitara etc. (HG nr. 434 din 28 mai 2020)Masuri de relaxare aplicate din 17 iunie 2020A treia etapa de relaxare, aplicata incepand cu 17 iunie 2020, a cuprins, printre altele, masuri precum: redeschiderea mall-urilor (cu exceptia restaurantelor, a locurilor de joaca si a cinematografelor din interiorul acestor complexuri); posibilitatea deschiderii creselor, a gradinitelor si a institutiilor tip after-school pe perioada vacantei de vara; reluarea activitatii de tratament balnear; redeschiderea salilor de sport/fitness, a operatorilor de jocuri de noroc; redeschiderea piscinelor exterioare; posibilitatea bisericilor de a desfasura activitate religioasa si in interior; cresterea la 6 a numarului de persoane care nu locuiesc impreuna si care pot participa la activitati recreative in aer liber (ciclism, drumetii, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit etc.); cresterea la 20 a numarului de participanti la evenimente private in spatii inchise si la 50 a numarului de persoane care pot participa la evenimente private in spatii deschise; cresterea la 6 a numarului de persoane care nu apartin aceleiasi familii si pot forma grupuri pietonale etc. (HG nr. 476 din 16 iunie 2020)Masuri aplicate de autoritati dupa 1 iulie 2020Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a afirmat, la 29 iunie 2020, ca, in contextul cresterii numarului de cazuri noi cu COVID-19, Grupul de suport tehnico-stiintific a decis amanarea masurilor de relaxare care urmau sa fie aplicate de la 1 iulie. Cu toate acestea, Guvernul a adoptat o serie de masuri prin Hotararea de Guvern nr. 511 din 1 iulie 2020, care modifica HG nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei: desfasurarea activitatii centrelor rezidentiale de ingrijire pentru persoanele varstnice se face dupa un program de lucru avizat de directiile judetene de sanatate publica; instituirea sanctiunii complementare a suspendarii autorizatiei de functionare pentru organizatorii activitatilor si evenimentelor in care regulile de siguranta sanitara nu sunt respectate; permiterea organizarii si desfasurarii antrenamentelor si cantonamentelor colective, in grupuri de maximum 10 persoane, pentru ligile inferioare de fotbal, inclusiv de amatori; permiterea desfasurarii activitatilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, in aer liber, astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare participant etc.Masuri de restrictie mentinute dupa 17 iulie 2020In Hotararea de Guvern 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea starii de alerta, Guvernul a reluat restrictiile mentinute prin HG 394 din 18 mai 2020 si Legea 55 din 15 mai 2020. Astfel, dupa 17 iulie 2020, s-au mentinut urmatoarele restrictii: obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca; obligatia institutiilor si autoritatilor publice, a operatorilor economici de a asigura triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru personalul propriu si pentru vizitatori; mentinerea interdictiei privind participarea la evenimente private in spatii inchise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 20 de persoane; mentinerea interdictiei privind participarea la evenimente private in spatii deschise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 50 de persoane.Masuri aplicate dupa 1 august 2020Prin HG nr. 588 din 31 iulie 2020, s-a instituit o noua obligatie, aceea de purtare a mastii in spatii deschise, in anumite conditii. Astfel, purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, a devenit obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, in anumite intervale orare, stabilite prin hotarare a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.Astfel, terasele, cluburile, barurile etc, dar si jocurile de noroc de la nivelul judetelor Arges, Brasov, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova, Galati si municipiul Bucuresti, au putut fi deschise doar intre orele 06.00 si 23.00, conform Hotararii CNSU nr. 38 din 1 august 2020.Masuri aplicate dupa 16 august 2020Prin HG 668/2020, starea de alerta s-a prelungit pentru inca 30 de zile, incepand cu 16 august 2020. Dupa aceasta data, restaurantele s-au mentinut inchise, la fel si limitarea privind participarea la evenimente private la 50 de persoane in spatii deschise, respectiv 20 de persoane in spatii inchise.S-a mentinut interdictia privind circulatia persoanelor in interiorul localitatilor in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii. S-a mentinut inchiderea spatiilor de joaca pentru copii.Masuri aplicate din 1 septembrie 2020Principala noutate adusa incepand cu 1 septembrie a fost redeschiderea restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitatilor de cazare, in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori. O alta masura de relaxare a constat in cresterea numarului de persoane care pot participa la evenimente private la 50 in spatiu inchis, respectiv 100 in spatiu deschis (HG nr. 729 din 31 august 2020).Masuri aplicate din 15 septembrieHotararea de Guvern nr. 782 din 14 septembrie 2020 a prevazut o serie de masuri specifice in contextul campaniei electorale si viitorului scrutin local din 27 septembrie 2020, intre care: dezinfectia periodica a mainilor de catre participantii la procesul electoral dupa fiecare contact direct cu alte persoane; introducerea de catre alegatori a documentului de identitate in suportul terminalului informatic; aplicarea de catre alegatori a timbrului autocolant ori a stampilei cu mentiunea "VOTAT" pe actul de identitate; permiterea organizarii de mitinguri si demonstratii cu un numar de participanti de maximum 100 de persoane si cu respectarea masurilor privind distantarea, purtarea mastii si igienizarea mainilor.