Noi masuri de protectie importiva SARS-CoV-2 in 74 de localitati din judetul Bihor

Totodata, institutiile si firmele din judet trebuie sa asigure in mod obligatoriu triaj epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor atat pentru personalul angajat, cat si pentru vizitatori.Autoritatile din judetul Bihor au instituit, incepand de sambata, obligatia privind purtarea mastii de protectie in toate spatiile publice deschise din 74 de localitati care depasesc incidenta de 1,5 infectari cu SARS-CoV-2 la o mie de locuitori, masura care pana vineri la miezul noptii era valabila doar pentru orasele si comunele cu un indice de infectare de peste 3 la mie.In plus, Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bihor care a intrat in vigoare sambata prevede obligatia ca institutiile, autoritatile publice, agentii economici si profesionistii sa asigure la intrarea in sediul in care isi desfasoara activitatea triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor atat pentru personalul angajat cat si pentru vizitatori.De asemenea la nivelul judetului nu mai este permisa activitatea locurilor de joaca, salilor de jocuri, barurilor, cluburilor si discotecilor care functionau in centrele comerciale de tip mall, care reunesc mai multi agenti economici.Masurile se aplica in 74 de orase si comune care depasesc rata de infectare de 1,5 la mia de locuitori. In localitatile unde rata de infectare este de peste 1,5 la mie dar sub 3 la mie pot functiona restaurantele cafenelele din spatii interioare si salile de jocuri de noroc insa doar la 30 la sura di capacitate.In judetul Bihor, localitatile cu cea mai ridicata rata de infectare sunt Santandrei, cu 8,66 la mia de locuitori, Nojorid cu 7,24 la mie si Oradea, cu 7,13 infectari la o mie de locuitori in ultimele 14 zile.Conform datelor centralizate la nivel de judet sambata, 7 noiembrie, la ora 8.30, la nivel judetean exista 291 cazuri confirmate in ultimele 24 ore si 467 persoane internate. La nivelul judetului au fost 5022 persoane vindecate de la inceputul pandemiei iar 259 persoane au decedat de la inceputul pandemiei."Eforturile noastre de acum se concentreaza pe aplatizarea acestei noi curbe, cu mult mai periculoase, si care pune presiune enorma pe sistemul sanitar. Insa rezolvarea nu este in spitale , ci la fiecare dintre noi, prin preventie: purtarea mastii, respectarea distantei si aplicarea normelor de igiena elementara. Autoritatile pot sa depasi acest impas doar cu sprijinul cetatenilor. Doar printr-un efort comun putem sa revenim la un moment dat, si ne-am dori cat mai repede, la vietile noastre normale. Adresez multumiri si pe aceasta cale tuturor bihorenilor care respecta regulile sanitare si masurile de preventie!", a transmis, sambata, prefectul de Bihor, Dumitru Tiplea.