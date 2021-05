Rata de infectare se mentine sub 1,5 la mia de locuitori in Capitala. Ce noi masuri de relaxare ar putea fi decise joi de autoritati

Spectacole in aer liber cu 300 de spectatori

Prin urmare, prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune ca joi va fi convocat Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta.Printre altele, restaurantele si salile de spectacol ar putea fi dechise la o capacitate de 50%, fata de 30%, cat este in prezent.Totodata , ar putea fi permise spectacole de tip drive-in, cu 3 persoane in masina, daca nu sunt din aceeasi familie, precum si spectacolele in aer liber, cu maximum 300 de spectatori, conform prefectului."Ne uitam la rata de infectare, suntem la doua saptamani de la Paste, suntem putin cu inima stransa sa nu se intoarca trendul. Dar cred ca oamenii au respectat masurile. A fost o scadere constanta si sustinuta. Cred ca asta a tinut in special de respectarea regulilor", a declarat prefectul Bucurestiului, Alin Stoica.Potrivit DSP Bucuresti, rata de incidenta cumulata in ultimele 14 zile in Bucuresti era miercuri, la ora 10.00, de 1,42 la mia de locuitori.