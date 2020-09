Noi proceduri pentru pacientii COVID-19. In cazul asimptomaticilor, nu va mai fi necesara retestarea dupa cele 14 zile de izolare

Foto: Anexa 1/ Ordinul ministrului Sanatatii - traseu pacient COVID-19

Ce trebuie sa faca un pacient care are simptome de COVID-19

Ce se intampla daca testul COVID-19 este pozitiv

Cum se rezolva urgentele medicale la pacientii COVID-19

Vindecarea asimptomaticilor, stabilita de medicii de familie. Nu vor mai face retestare dupa 14 zile de izolare

Reguli de igiena pentru pacientii aflati in carantina si izolare

Potrivit unui document publicat miercuri seara in Monitorul Oficial, se schimba procedurile prin care pacientii cu COVID-19 sunt preluati de spitale si exista precizari importante in privinta pacientilor asimptomatici. Daca stau in izolare acasa, vindecarea acestora va fi declarata de medicul de familie, iar retestarea lor dupa 14 zile nu va mai fi necesara.Noul Ordin al ministrului Sanatatii privind modalitatea de aplicare de catre Directiile de Sanatate Publica, de catre INSP, spitale, serviciile de ambulanta si medicii de familie a masurilor in situatia de risc epidemiologic generata de COVID-19 reglementeaza reguli mai clare pentru DSP-uri, carora li se spune ce trebuie sa faca in momentul in care nu au personal medical suficient - trebuie sa ceara sa fie detasat, dar cel mai important este faptul ca in acest ordin este schitatUn pacient care are simptome de infectie respiratorie acuta, ramane in primul rand acasa, suna la 112 si la medicul de familie, apoi asteapta ambulanta, care il va transporta la o unitate medicala pentru o examinare a simptomelor. Daca deja are simptome grave, este internat in spital, i se acorda ingrijiri si i se face intre timp testul.Daca are simptome uzuale, i se recolteaza probe pentru test, dupa care rezultatul va fi trimis la DSP si DSP-ul comunica rezultatul pacientului.Un alt aspect important: pacientii care au simptomatologie de COVID-19, pe care medicii o pot vedea la un CT sau in urma unei radiografii, chiar daca testul COVID-19 este negativ, vor fi tratati ca si pacientii COVID-19, deci ca fiind infectati si va fi repetat testul la 48 de ore.Pacientii confirmati cu COVID-19 sunt directionati apoi de catre DSP-uri, tot prin serviciile de ambulanta, pentru evaluare la spitale. Transportul lor se prioritizeaza in functie de gravitatea pacientului respectiv.Pacientii asimptomatici, dar fara modificari biologice pot fi izolati in spital sau acasa, in functie de ce decide medicul, iar pacientul asimptomatic cu factori de risc sau forme usoare poate fi izolat in spitalele de faza 1 sau 2 sau acasa, decizia apartinand tot medicului.Formele medii si severe vor fi internate in spitale care au terapie intensiva, iar perioada de internare o stabileste medicul.O noutate este ca urgentele medico-chirurgicale din unitatile de primiri urgente sau din spitalele non-COVID care se pozitiveaza pe parcursul internarii vor fi transferate la spitale suport, insa numai dupa ce urgenta, problema chirurgicala, va fi rezolvata, iar starea de sanatate a pacientului este stabila.In cazul in care urgentele medico-chirurgicale ale pacientilor cu COVID-19 din spitalele de faza 1 si 2 nu pot fi operate acolo, pacientii vor fi transferati in spitalele suport, cu masurile necesare de izolare si cu avertizarea in prealabil a spitalului. Practic, daca un pacient COVID-19 are nevoie de o operatie si este internat intr-un spital de boli infectioase unde operatia nu poate fi facuta, atunci el va fi transferat intr-un alt spital unde operatia se poate realiza.Ordinul de ministru detaliaza si criteriile de internare si de externare in cazul pacientilor COVID-19. Pacientii asimptomatici, care nu au modificari biologice pot fi izolati in spital sau acasa, in functie de cum decide medicul, iar vindecarea lor va fi stabilita de catre medicul de familie.Daca sunt izolati acasa, ei vor ramane in izolare timp de 14 zile, iar medicul de familie trebuie sa le supravegheze telefonic, zilnic, starea de sanatate si daca va constata ca in cele 14 zile nu apar simptome de boala, atunci medicul de familie va face o scrisoare medicala catre DSP si astfel, acest pacient este declarat vindecat si toate aceste date vor fi introduse in platforma oficiala, iar el va aparea in statistica persoanelor vindecate.In cazul acestor asimptomatici, nu va mai fi necesara retestarea dupa cele 14 zile de izolare si isi pot relua activitatea, pot merge la serviciu, dar cu conditia ca alte zece zile, dupa cele 14 de izolare, sa pastreze distanta fata de colegii de serviciu, de exemplu, si sa poarte masca.De asemenea, sunt specificate pentru prima oara in detaliu reguli de igiena pentru persoanele care se afla in carantina si izolare. Acestor persoane li se spune si cum sa se spele pe maini, sa se stearga cu un prosop de hartie daca au, daca nu, cu un prosop pe care sa-l spele imediat.Baile si toaletele trebuie dezinfectate cel putin o data pe zi cu substante pe baza de clor.Hainele sau lenjeria de pat sau prosoapele de baie trebuie spalate la o temperatura de 60-90 de grade.