Noi propuneri de masuri anti-COVID: Purtatul mastilor si in aer liber, in zone si intervale orare stabilite de autoritatile locale, si program limitat pentru anumite terase si cluburi

Printre masurile care ar putea fi adoptate maine se numara purtatul mastii in aer liber in zonele aglomerate si limitarea programului pentru anumite terase si cluburi."Singurele discutii sunt legate delimitarea programului la cluburi si terase, dar numai in anumite zone, unde gradul de raspandire e mai mare, deci nu la nivel national, este vorba de masuri un pic mai clare legate de plaje, pentru ca si pe plaje exista un risc epidemiologic mare, iar acolo propunerea e sa se elimine exceptia legata de persoanele apartinand unei familii, sa fie regula de distantare aplicata tuturor, cu exceptia copiilor. De asemenea, e discutia legata de posibilitatea introducerii obligativitatii purtarii mastilor in spatii deschide aglomerate", a declarat Ludovic Orban, citat de Digi24 Premierul a precizat casi a dat exemplu, insa"Am avut ieri sedinta, deja exista o propunere formulata din partea specialistilor din cadrul Comitetului National de Suport Tehnico Stiintific sa nu decidem noi la nivel national, ci sa. Stim foarte clar ca exista anumite tipuri de axtivitati. De exemplu pe faleza, in Galati sau Braila e o asemenea aglomeratie, interactiunea e foarte apropiata si singura solutie pentru reducerea riscului este purtarea mastii. De asemenea, in piete, targuri sau in locuri unde se asteapta multi oameni.. Si in Bucuresti sunt anumite zone unde exista aglomeratie. Asta va analiza comitetul municipal", a declarat premierul.Ludovic Orban a cerut, din nou, o intensificare a controalelor si sanctiuni pentru cei care nu respecta regulile.