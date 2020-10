Noi restrictii in 15 localitati din Sibiu, inclusiv resedinta judetului, din cauza infectarilor cu noul coronavirus

"CJSU a aprobat Hotararea nr. 58/2020 care cuprinde urmatoarele: La nivelul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Barghis si Racovita, incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, iar la nivelul UAT-urilor Sibiu, Arpasu de Jos, Boita, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Sura Mica, Turnu Rosu, Vurpar, Cisnadie si Sadu incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori", se precizeaza in comunicatul de presa.Potrivit sursei citate, de vineri pana in 29 octombrie, va fi obligatorie purtarea mastii in spatiile publice deschise in patru localitati, Apoldu de Jos, Merghindeal, Barghis si Racovita.Cinematografele si salile de spectacole si concerte vor fi inchise timp de 14 zile in patru localitati si vor functiona la 30% din capacitatea salii cu public in alte 11 comune si orase, inclusiv municipiul Sibiu."In conformitate cu prevederile art. 1, alin. (6) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 16.10.2020, ora 00:00 pana la data de 29.10.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Barghis si Racovita, organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este interzisa, iar pe teritoriul UAT-urilor Sibiu, Arpasu de Jos, Boita, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Sura Mica, Turnu Rosu, Vurpar, Cisnadie si Sadu este permisa cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului", se arata in comunicatul Prefecturii Sibiu.Spectacolele drive-in sunt interzise pentru 14 zile (16-29 octombrie) in cele 15 localitati, inclusiv municipiul Sibiu."In conformitate cu prevederile art.1, alin. (7) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 16.10.2020, ora 00:00 pana la data de 29.10.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Barghis, Racovita, Sibiu, Arpasu de Jos, Boita, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Sura Mica, Turnu Rosu, Vurpar, Cisnadie, Sadu, organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise", a decis CJSU Sibiu.Restaurantele si cafenelele vor fi inchise incepand de vineri, in patru localitati si isi pot folosi doar 30% din spatiu pentru clienti, in interior, in celelalte 11."In conformitate cu prevederile art.6, alin. (1) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 16.10.2020, ora 00:00 pana la data de 29.10.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Barghis si Racovita, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si /sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa, iar pe teritoriul UAT-urilor Sibiu, Arpasu de Jos, Boita, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Sura Mica, Turnu Rosu, Vurpar, Cisnadie si Sadu activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si /sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00-23,00", a mai hotarat CJSU Sibiu.