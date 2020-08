Noi restrictii in Grecia, in doua dintre cele mai populare zone printre turistii romani

Astfel, in cele doua regiuni, se interzic total petrecerile si spectacolele, evenimentele publice sau private desfasurate cu mai mult de 9 persoane, iar purtarea mastii devine obligatorie atat in spatiile inchise, cat si in cele deschise.La restaurante si terase pot sta maxim patru persoane la aceeasi masa, iar daca fac parte din aceeasi familie, numarul admis este sase.Restrictiile mentionate se aplica in perioada 21-31 august.Grecia a inregistrat 269 de cazuri noi de COVID-19 marti, 18 august, cea mai mare valoare zilnica de la inceputul pandemiei, avand un total de un total de 7.472 de infectii cu COVID-19 si 232 de decese.Nikos Hardalias, ministrul adjunct al Protectiei Civile, a declarat ca Grecia ocupa locul 180 in ceea ce priveste decesele la un milion de locuitori, mentionand ca 83% din infectiile recente au fost cauzate de nerespectarea distantarii sociale.