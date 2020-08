Criza coronavirus: noi restrictii in Grecia. Ce trebuie sa stie romanii care merg in vacanta

Vizitele la spital si la caminele de batrani sunt acum permise doar in cazuri exceptionale, in timp ce in baruri locurile sunt limitate pentru a se evita aglomerarea. In acest timp, clientii in picioare, chiar daca stau afara, nu vor mai fi serviti, potrivit noilor reguli emise de autoritati Nerespectarea regulilor ar putea conduce la o amenda de 150 de euro (176 dolari).Canalele de televiziune grecesti au anuntat numeroase controale ale politiei in pub-uri si in transportul public. Saptamana trecuta, guvernul a extins obligatia de a purta masca incluzand magazinele si transportul public.In ultimele zile, numarul infectiilor cu coronavirus a crescut constant. Miercuri au fost raportate 57 de noi cazuri. O zi mai tarziu, numarul lor a fost de 65. Vineri au fost inregistrate 78.In ultimele saptamani, nepasarea a fost observata in randul populatiei in Grecia, unde rata de infectare este scazuta in comparatie cu alte tari.Grecia a inregistrat pana in prezent 206 decese de coronavirus. In raport cu populatia de 10,5 milioane de locuitori, acesta este unul dintre cele mai scazute bilanturi din Europa.