Noi restrictii in trei localitati din judetul Olt. Masca devine obligatorie in spatiile deschise aglomerate

De asemenea, CJSU Olt a decis suspendarea activitatilor didactice organizate in modalitatea "fata in fata" in unele clase din unitati de invatamant, pe o perioada de 14 zile, acolo unde cursurile vor fi desfasurate in sistem online. Masurile vor fi aplicate incepand de luni pe o durata de 14 zile.In aceste localitati se aplica, incepand de luni, pe o perioada de 14 zile, urmatoarele masuri:- purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale si in proximitatea institutiilor de invatamant pana la o distanta de 50 de metri de la intrarea in perimetrul scolii;- desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa, cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului;- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6:00-23:00;- activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6:00-23:00;- activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului", conform sursei citate.De asemenea, CJSU Olt a decis suspendarea activitatilor didactice organizate in modalitatea "fata in fataˮ in unele clase din unitati de invatamant din judetul Olt, pe o perioada de 14 zile, acolo unde cursurile vor fi desfasurate in sistem online.