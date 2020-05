Noile masuri de relaxare, publicate in Monitorul Oficial

Ziare.

HG 394/2020 a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial si transpune masurile luate cu o seara inainte prin intermediul Hotararii CNSU nr. 26/2020.Actul normativ nu aduce noutati, astfel ca principalele masuri de relaxare, ce vor intra in vigoare la 1 iunie, sunt urmatoarele:pe proprie raspundere. Astfel, deplasarile intre localitati se vor face fara sa mai fie necesara justificarea motivului calatoriei., cu respectarea unor conditii: o distanta de minim 2 metri intre mese si cel mult patru persoane la o masa, daca sunt din familii diferite. Regulile suplimentare ce vor trebui respectate de proprietari nu au fost inca publicate de Ministerul Economiei.. Conform HG, fiecare persoana va avea nevoie de un sezlong, insa premierul Orban a anuntat ca regulile vor fi corectate, astfel incat oamenii sa aiba acces si cu un prosop, pe nisip.Vor putea fi organizate(acestia vor purta masti de protectie si vor sta la distanta de 2 m unul de celalalt). In plus, se vor putea organiza si spectacole de tip drive-in, cu conditia ca ocupantii unei masini sa fie membrii aceleiasi familii.Vor fi, in aer liber (cu exceptia sporturilor de contact). In plus, poate fi reluata si activitatea de performanta in bazine acoperite sau in aer liber. In spatiile inchise, activitatea sportivilor profesionisti poate fi reluata numai cu respectarea regulilor de distantare, respectiv cel putin 7 mp/persoana.