Noile mutatii mai infectioase ale coronavirusului ar putea agrava pandemia, avertizeaza seful institutului german Robert Koch

"Inca nu puteam evalua in ce masura noile variante (de coronavirus ) influenteaza situatia in Germania, dar acestea s-ar putea impune de asemenea aici si sa conduca la o crestere a numarului de cazuri intr-un timp chiar si mai scurt" fata de Marea Britanie, unde noua mutatie mai contagioasa descoperita in decembrie a devenit dominanta la Londra si intr-o parte a Angliei, provocand o crestere puternica a numarului cazurilor de COVID-19, a spitalizarilor si deceselor, sistemul sanitar britanic fiind astfel coplesit de valul de internari.Datele disponibile pana in prezent nu sugereaza ca mutatia britanica s-a raspandit masiv in randul populatiei germane, fiind deocamdata confirmate numai 16 cazuri, din care 15 legate de calatorii in Marea Britanie. Acestora se adauga alte patru cazuri cu mutatia coronavirusului descoperita in Africa de Sud, de asemenea legate de calatorii in aceasta tara.Dar virusul evolueaza si "aceasta nu va fi ultima mutatie", mai spune directorul institutului Robert Koch, referindu-se si la o alta noua mutatie a coronavirusului SARS-CoV-2, detectata in Brazilia, el indemnand populatia sa respecte masurile preventive si sa renunte la calatoriile neesentiale, intrucat mobilitatea amplifica raspandirea virusului.Totusi, responsabilul german estimeaza ca pana la sfarsitul acestui an in Germania pandemia va putea fi pusa sub control cu ajutorul vaccinarii, dar cu conditia desigur ca un numar cat mai mare de oameni sa accepte vaccinarea.Cancelarul Angela Merkel si premierii landurilor germane au convenit prelungirea restrictiilor antiepidemice si inasprirea unora dintre ele, cum este cea care priveste reuniunile private, limitate pentru fiecare spatiu locativ la o singura persoana din afara acestuia.Raman inchise institutiile de invatamant, cu unele exceptii, magazinele neesentiale, restaurantele si sunt suspendate activitatile culturale si recreative. In zonele unde in ultimele sapte zile au fost confirmate 200 de cazuri la 100.000 de locuitori deplasarea localnicilor este limitata la o raza de 15 kilometri de domiciliul lor.