Noile simptome asociate cu infectia de COVID-19: dureri de cap si muschi si pierderea poftei de mancare

Studiul realizat de Imperial College din Londra s-a bazat pe rezultatele testelor si chestionarele realizate din iunie pana in aprilie, pe un esantion de peste 1 milion de persoane. Cei care manifesta simptome precum frisoane, pierderea apetitutului, dureri de cap si muschi sunt mai predispuse sa fie testate pozitiv pentru infectia cu noul coronavirus Aceste noi simptome se adauga listei clasice: febra, tuse persistenta si pierderea mirosului si/sau a gustului. Cu cat un pacient prezinta mai multe simptome, cu atat este mai probabil sa el sa fie infectat cu noul coronavirus . Totusi, studiul a prezentat faptul ca circa 60% din persoanele infectate nu au raportat niciun simptom in saptamana de dinaintea testarii.Pierderea poftei de mancare a fost raportata cel mai des de populatia cu varsta cuprinsa intre 18 si 54 de ani, dar si la cei de peste 55 de ani. Durerile musculare s-au regasit cel mai frecvent la persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 54 de ani. Varianta de coronavirus identificata initial in Marea Britanie se raspandeste rapid in Statele Unite cu o crestere dubla a numarului de cazuri la fiecare 10 zile, amenintand sa provoace un nou varf epidemic, potrivit unui studiu.