Normele pentru redeschiderea creselor si gradinitelor au fost publicate in Monitorul Oficial

Potrivit unui comunicat de presa, luni a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial Ordinul comun dintre Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, care stabileste masurile necesare in vederea redeschiderii creselor, gradinitelor, after-school-urilor pentru prevenirea imbolnavirii cu SARS-CoV-2.Incepand de luni, parintii care doresc sa beneficieze de serviciile oferite de gradinitele/unitatile de invatamant prescolar de stat, in perioada vacantei de vara, pot depune cereri la unitatile de invatamant pe care le-au frecventat copiii in acest an scolar, precizeaza sursa citata.Cererile vor fi centralizate de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si, ulterior, transmise autoritatilor publice locale pentru a decide, in acord cu acestea, asupra listei de unitati de invatamant in care se vor desfasura doar activitati recreative.Lista cu unitatile de invatamant prescolar va fi afisata la avizierul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti si/sau pe site-urile acestora.Unitatea de invatamant va asigura adoptarea masurilor necesare in vederea pregatirii deschiderii unitatilor de invatamant prescolar, conform prevederilor Ordinului comun.De exemplu, arata comunicatul MEC, materialul necesar pentru fiecare activitate va fi asigurat individual. Jucariile care nu pot fi spalate vor fi eliminate din sala de grupa, precum si celelalte accesorii neesentiale.Activitatile in aer liber vor reprezenta o proportie cat mai mare din program. In acelasi timp, afara, pot fi mai multe grupe, cu respectarea conditiilor privind evitarea contactului strans intre copii si a jocurilor care presupun apropierea la mai putin de doi metri.Copiii nu trebuie sa aduca de acasa, in unitatea de invatamant, jucarii sau alte obiecte care nu sunt necesare.